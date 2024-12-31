فيديو - لامين يامال وأليكس باديا معاً من جديد ..

لم تكن معروفة للغالبية العظمى من الناس

فازت إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا في ألمانيا هذا الصيف، وبعد كل انتصار من هذا النوع، من المعتاد أن تظهر عائلات اللاعبين وأحبائهم في الاحتفال.

يومها، انضم إلى لامين يامال والدته ووالده وشقيقه الأصغر، وأليكس باديا، التي لم تكن حتى ذلك الحين، معروفة للغالبية العظمى.



تسببت هذه الصور في مراقبة الثنائي عن كثب من قبل متابعيهما على وسائل التواصل الاجتماعي، كل صورة وكل فيديو، قبل أن يقوما بوضع نهاية لعلاقتهما.

قبل ثلاثة أيام، تُوج لامين يامال كأفضل لاعب كرة قدم ناشئ لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر، بعد أن ذهب لاعب برشلونة إلى دبي لحضور الحفل، ولكن لمفاجأة معظم الناس، كانت أليكس باديا معه في جميع الأوقات، بما فيها تواجدها معه في حديقة المدينة وأحد أشهر مطاعمها. تسببت هذه الصور في مراقبة الثنائي عن كثب من قبل متابعيهما على وسائل التواصل الاجتماعي، كل صورة وكل فيديو، قبل أن يقوما بوضع نهاية لعلاقتهما.قبل ثلاثة أيام، تُوج لامين يامال كأفضل لاعب كرة قدم ناشئ لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر، بعد أن ذهب لاعب برشلونة إلى دبي لحضور الحفل، ولكن لمفاجأة معظم الناس، كانت أليكس باديا معه في جميع الأوقات، بما فيها تواجدها معه في حديقة المدينة وأحد أشهر مطاعمها.