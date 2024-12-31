رغم الفشل في نيل أي لقب .. ثروة هاري كين تتضخم

فشل كين مع توتنهام وخسر الألقاب التي نافس عليها مع بايرن ميونيخ



لم يتأثر النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، أبداً عن غيابه عن منصات التتويج، سواء مع العملاق البافاري أو توتنهام الانجليزي او منتخب بلاده.

وفشل كين مع توتنهام، وخسر الألقاب التي نافس عليها مع بايرن ميونيخ خلال موسمه الاول الفائت، ولم يُحرز أي لقب مع منتخب إنجلترا، بما فيها "يورو 2024".

ومع ذلك، ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن ثروة هاري كين بلغت أكثر من 91 مليون جنيه استرليني، وأنها ارتفعت بمقدار 16 مليوناً مقارنة مع بداية العام الحالي، حيث أضاف 10.8 مليون جنيه استرليني من صفقات الرعاية وحدها من خلال شركته لحقوق الصور.

ونال كين 3.6 مليون جنيه استرليني كأجور من بايرن ميونيخ، فيما ارتفعت قيمة شركته العقارية من 2 مليون جنيه إلى 15 مليوناً.







