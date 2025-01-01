جوزيه مورينيو نادم على ترك ريال مدريد

في حديث مع صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية

قال المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو، في حديث مع صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية إنه "يشعر بندم كبير" على قراره بالرحيل عن ريال مدريد الإسباني قبل 12 عاماً، وتحديداً في صيف العام 2013.

وكان مورينيو، مدرب فنربهشة التركي حالياً، قد حقق نجاحات محلية خلال مسيرته مع ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، قبل أن يتخذ قراره بالعودة إلى تشيلسي الإنجليزي.

وقال مورينيو ردّاً على سؤال حول أكثر شيء ندم عليه في مسيرته التدريبية "أشعر بالندم كلما أتذكر رحيلي عن ريال مدريد، أتذكر فلورنتينو بيريز (رئيس النادي) عندما قال لي، مو، لا تغادر الآن، لقد قمت بالشيء الصعب، والآن سيبدأ السهل والأفضل".

وتابع مورينيو "كنت أتفق معه كثيرا، لكني رفضت وأردت العودة إلى تشيلسي بعد ثلاث سنوات من التحديات الكبيرة في إسبانيا".







