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داني كارفاخال نجم 2024 .. خمسة ألقاب بينها يورو 2024

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داني كارفاخال نجم 2024 .. خمسة ألقاب بينها يورو 2024
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كرة القدم

2025-01-01 | 03:59
داني كارفاخال نجم 2024 .. خمسة ألقاب بينها يورو 2024

عاش ظهير أيمن ريال مدريد عاما أسطوريا


عاش الدولي الإسباني داني كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، عاما أسطوريا زيَّنه بالعديد من الألقاب سواء الجماعية أو الفردية في 2024.
على الرغم من تعرّض داني كارفاخال الى تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي الخارجي وفي وتر الركبة في ساقه اليمنى، وخضوعه لجراحة ستبعده عن الملاعب ثمانية أشهر على الأقل، الا أن حصد خلال العام 2024 سلسلة من الألقاب، ما جعله الأفضل.
ونال كارفاخال خمسة ألقاب مع ريال مدريد، هي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، وحصد لقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا.
وعلى الصعيد الفردي، دخل كارفاخال التشكيل المثالي لأفضل لاعبي العالم في 2024 ضمن جوائز "ذا بيست" للأفضل هذا العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقام صاحب الـ32 عاما بتخليد هذه الإنجازات بصورة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها "إلى الأبد 2024".





داني كارفاخال نجم 2024 .. خمسة ألقاب بينها يورو 2024

رياضة

كرة القدم

داني كارفاخال

ريال مدريد

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