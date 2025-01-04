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موهبة طاجكستانية شابة هدف لمانشستر سيتي

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موهبة طاجكستانية شابة هدف لمانشستر سيتي
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كرة القدم

2025-01-04 | 01:54
موهبة طاجكستانية شابة هدف لمانشستر سيتي

انتقل من اللعب في الدوري البيلاروسي إلى أحد الأسماء التي يتم الحديث عنها

في غضون عام ونصف، انتقل عبد القادر خوسانوف (طشقند، أوزبكستان، 2004) من اللعب في الدوري البيلاروسي إلى كونه أحد الأسماء التي يتم الحديث عنها لتعزيز دفاع مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية.
المدافع الشاب، الذي ينتمي إلى لنس، هو أحد اكتشافات الدوري الفرنسي 2024-25، ولكن في عام 2023 كان يلعب لصالح إنرجيتيك-بي جي يو في الدوري البيلاروسي.
أكد دييغو لوبيز، المدير الرياضي لنادي لنس، قبل أيام قليلة أن رحيله في الصيف أكثر من ممكن، وأعطى خورخي مينديز تفويضا لإحضار عرض بقيمة 25-30 مليون يورو، في صيف عام 2023، تم التعاقد معه مقابل 100 ألف يورو.
كوشانوف، الذي يبلغ طوله 1.86 متراً ويتمتع بهيمنة هائلة على الكرات الهوائية، سجل هدفه الأول مع لنس في 22 كانون الاول - ديسمبر، ضد باريس سان جيرمان.
إنه مثير للإعجاب عندما يقطع الكرة، وهو فائز رائع في المواجهات الثنائية .. ومنذ تلك المباراة، التي أثبت فيها نفسه، ارتبط اسمه بأندية مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الذي يحتاج إلى مدافعين.
المدافع الأوزبكي، الذي لعب دورا فعالاً في مسار بلاده الخالي من العيوب تقريبا إلى كأس العالم 2026، ملأ مكان كيفن دانسو تماما.
سيخبرنا الوقت ما إذا كانت الضجة مبالغ فيها، لكن من الواضح أن أكاديمية الشباب الأوزبكية بدأت في إنتاج المزيد والمزيد من المواهب، و"كودير" هو أحدث مثال على ذلك.



موهبة طاجكستانية شابة هدف لمانشستر سيتي

رياضة

كرة القدم

عبد القادر خوسانوف

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