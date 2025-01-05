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انتحار لاعب كرة قدم أوروغواياني .. إليكم السبب

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انتحار لاعب كرة قدم أوروغواياني .. إليكم السبب
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كرة القدم

2025-01-05 | 03:22
انتحار لاعب كرة قدم أوروغواياني .. إليكم السبب

عُثر عليه ميتاً هذا السبت في غرفة فندق في أمباتو بالإكوادور

ماتياس أكونيا، هو لاعب كرة قدم أوروغواياني، يبلغ من العمر 32 عاماً، عُثر عليه ميتاً هذا السبت في غرفة فندق في أمباتو بالإكوادور، حيث كان من المقرر أن ينضم إلى فترة ما قبل الموسم لنادي موشوك رونا، وهو الفريق الذي كان ينتمي إليه منذ الصيف الماضي.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، انتحر ماتياس أكونيا بعد يوم واحد فقط من وصوله إلى الإكوادور آتياً من أوروغواي، موطنه الأصلي، وتشير التقارير إلى أن اللاعب كان موضع قضية قانونية بتهمة العنف ضد المرأة بعد أن أبلغت عنه شريكته السابقة.
تدرب أكونيا في إل تانكي، وارتدى قميص العديد من الفرق في أوروغواي، بما في ذلك نادي ليفربول، ورينتيستاس، وبوسطن ريفر.
ولعب أكونيا، كمهاجم ولاعب خط وسط مهاجم، في كرة القدم الأوروبية في مناسبتين. كلتاهما في اليونان، مع لاريسا ولاميا على التوالي.
ومنذ وصوله إلى نادي موشوك رونا الصيف الماضي، شارك في 19 مباراة رسمية، وسجل 8 أهداف، وكان يوهان ويلسون، وكيل اللاعب، هو من أكد لوسائل إعلام أوروغوايانية أن ماتياس أكونيا انتحر وتم العثور على جثته في سرير الغرفة التي كان يقيم فيها.



انتحار لاعب كرة قدم أوروغواياني .. إليكم السبب

رياضة

كرة القدم

ماتياس أكونيا

موشوك رونا

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