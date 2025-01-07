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إيكاردي وواندا نارا والدراما المستمرّة .. جديدها شريط جنسي

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إيكاردي وواندا نارا والدراما المستمرّة .. جديدها شريط جنسي
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كرة القدم

2025-01-07 | 00:51
إيكاردي وواندا نارا والدراما المستمرّة .. جديدها شريط جنسي

اتخذت قضية طلاق واندا نارا وماورو إيكاردي منحى آخر

اتخذت قضية طلاق واندا نارا وماورو إيكاردي منحى آخر بعد انتشار رسائل من الأخير يحاول فيها التودد إلى زوجته، ويهددها بنشر شريط جنسيّ لهما.
ولا تزال قضيّة طلاق واندا نارا الفوضوية من ماورو إيكاردي تتصدّر عناوين الصحف، بعد أن انفصلت الشقراء الفاتنة عن نجم غلطة سراي العام الماضي.
ففي الأرجنتين، مسقط رأسهما، تمّت مشاركة رسائل من شهر آب - أغسطس من العام الماضي بين الحبيبين السابقين على برنامج تلفزيوني أرجنتيني LAM، كان فيها إيكاردي يحاول التودّد إلى واندا بشكل واضح.
كانت الرسائل "بذيئة"، وكان اللاعب يرجو شريكته السابقة أن تمنحه فرصة جديدة، وأن تعود علاقتهما "الجسديّة" كما كانت منذ عشر سنوات، ويخبرها أنّه لا يريد أن يكون مع فتاة أخرى، ويتّهمها بأنّها "لئيمة" لأنّها ترفضه، وقال مقدّم البرنامج إنّ الرسائل "عدوانيّة وبذيئة"، والثنائي "شخصان كريهان وسامان".
أوراق طلاق الثنائي حالياً في المحكمة، حيث تسعى واندا للحصول على 38.5 مليون يورو كجزء من التسوية بينها وبين إيكاردي، إذ عملت كمديرة أعمال اللاعب الأرجنتيني، وتفاوضت على عقوده ومكافآته مع صعود مسيرته المهنية، وتسعى للحصول على تعويض، بالإضافة إلى طلب نفقة وإعالة ابنتيهما.
ومع ذلك، لم تكن الإجراءات سلسة حيث تشير التقارير إلى أنّ إيكاردي يواعد الآن محامية الطلاق، وأن واندا طردته من شقتها في بوينس آيرس عن طريق الاتصال بالشرطة، مدعيةً أنه كان يحمل مسدساً، فغادر العقار، الذي أعارته له أثناء وجوده في الأرجنتين.
هناك، أقام مع أحد أصدقائه، بعد ان اتهمته واندا بمحاولة "تدمير حياتها"، وذكرت أنّ المهاجم بدأ يرفض دفع نفقة تعليم أطفالهما، وزعمت أيضاً أنّه منعهما من الرد على الهاتف عندما تتصل بهما، وادعت واندا الآن أنّ إيكاردي هدّدها بنشر "فيديو حميمي" من فترة زواجهما.



إيكاردي وواندا نارا والدراما المستمرّة .. جديدها شريط جنسي

رياضة

كرة القدم

واندا نارا

ماورو إيكاردي

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