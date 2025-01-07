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روبرتو كارلوس الأب لـ11 ابناً يُطلّق زوجته السابعة !!

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روبرتو كارلوس الأب لـ11 ابناً يُطلّق زوجته السابعة !!
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كرة القدم

2025-01-07 | 00:56
روبرتو كارلوس الأب لـ11 ابناً يُطلّق زوجته السابعة !!

يقيم حالياّ في المرافق الرياضية لنادي ريال مدريد الاسباني

بات مؤكداً أن النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، البالغ 51 عاماً، والأب لأحد عشر ابناً على الأقل من سبع نساء مختلفات، سوف يُطلق أخصائية العلاج الطبيعي ماريانا لوكون، وهو يقيم حالياّ في المرافق الرياضية لنادي ريال مدريد الاسباني.
وتزوج البرازيلي من لوكون منذ العام 2009، وقد قررا الانفصال بعد أكثر من 15 عاما من الزواج، لكن اتفاق الطلاق قد يكون معقداً، بسبب الأصول المالية النضرة للاعب كرة القدم السابق، التي تقدر قيمتها بحوالي 160 مليون يورو.
يعيش أهل زوجته الحالية في أحد ممتلكات الظهير السابق لريال مدريد، بينما تعيش زوجته في المنزل الرئيسي، ما دفعه الى الانتقال مؤقتا إلى سيوداد ديبورتيفا.
قبل عشر سنوات، اعترف البرازيلي في مقابلة بأن لديه 11 ابناً، وقال في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي "الآن أعيش مع مانويلا ولدي العديد من حولي، 7 في البرازيل، واحدة في المكسيك، وواحدة في المجر تعيش في أليكانتي".



روبرتو كارلوس الأب لـ11 ابناً يُطلّق زوجته السابعة !!

رياضة

كرة القدم

روبرتو كارلوس

ماريانا لوكون

ريال مدريد

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