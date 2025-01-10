الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أتلتيكو مدريد يضم ريد بُل الى سلسلة رعاته

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أتلتيكو مدريد يضم ريد بُل الى سلسلة رعاته
A-
A+

كرة القدم

2025-01-10 | 01:03
أتلتيكو مدريد يضم ريد بُل الى سلسلة رعاته

يواصل أتلتيكو مدريد توسيع محفظة رعاياته المالية

يواصل أتلتيكو مدريد توسيع محفظة رعاياته المالية بإضافة ريد بُل، حيث انضم مشروب الطاقة الشهير إلى "كولشونيروس" بعقد يستمر حتى حزيران - يونيو 2027.
وبالتالي، تدخل الشركة النمساوية إلى كرة القدم الإسبانية، بعد وجودها في كرة القدم الألمانية والنمساوية من خلال ناديي لايبزيج وسالزبورغ.
يتضمن الاتفاق بين الطرفين أنشطة مختلفة وأحداثا كبرى ستنظمها ريد بُل في ملعب الرياض إير ميتروبوليتان.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون جميع منتجات الشركة متاحة للشراء في الملعب "الأحمر والأبيض"، ومع هذا الراعي الجديد، يواصل أتلتيكو النمو وإضافة شركات جديدة، لزيادة الإيرادات التي تضاعفت في السنوات الأخيرة بفضل الرؤية القائمة لعلامة أتلتيكو مدريد التجارية.



أتلتيكو مدريد يضم ريد بُل الى سلسلة رعاته

رياضة

كرة القدم

أتلتيكو مدريد

ريد بُل

كولشونيروس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن
قاعدة فليك الذهبية غيّبت كوندي وإيناكي بينيا فما هي؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟
01:12

السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟

وسط تكّهنات متزايدة بأنّه قد ينتقل للعب في المملكة العربية السعودية

01:12

السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟

وسط تكّهنات متزايدة بأنّه قد ينتقل للعب في المملكة العربية السعودية

تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة
01:05

تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة

قال حارس المرمى نعم وبدأ العمل الجاد ليكون لائقاً بنسبة 100٪

01:05

تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة

قال حارس المرمى نعم وبدأ العمل الجاد ليكون لائقاً بنسبة 100٪

بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن
01:04

بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن

حكمت المحكمة الجنائية في مدينة ملقة الاسبانية على عارضة الأزياء

01:04

بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن

حكمت المحكمة الجنائية في مدينة ملقة الاسبانية على عارضة الأزياء

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025