أتلتيكو مدريد يضم ريد بُل الى سلسلة رعاته

يواصل أتلتيكو مدريد توسيع محفظة رعاياته المالية

يواصل أتلتيكو مدريد توسيع محفظة رعاياته المالية بإضافة ريد بُل، حيث انضم مشروب الطاقة الشهير إلى "كولشونيروس" بعقد يستمر حتى حزيران - يونيو 2027.

وبالتالي، تدخل الشركة النمساوية إلى كرة القدم الإسبانية، بعد وجودها في كرة القدم الألمانية والنمساوية من خلال ناديي لايبزيج وسالزبورغ.

يتضمن الاتفاق بين الطرفين أنشطة مختلفة وأحداثا كبرى ستنظمها ريد بُل في ملعب الرياض إير ميتروبوليتان.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون جميع منتجات الشركة متاحة للشراء في الملعب "الأحمر والأبيض"، ومع هذا الراعي الجديد، يواصل أتلتيكو النمو وإضافة شركات جديدة، لزيادة الإيرادات التي تضاعفت في السنوات الأخيرة بفضل الرؤية القائمة لعلامة أتلتيكو مدريد التجارية.







