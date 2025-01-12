هذه هي الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني

مجموع الجوائز المالية المُرصدة للبطولة يبلغ 20 مليون يورو

يلتقي الليلة في مدينة جدة السعودية، قطبيّ الكرة العالمية، ريال مدريد وبرشلونة، على لقب كأس السوبر الإسباني، بعد أن بلغ الأول المباراة النهائية بفوزه على ريال مايوركا بثلاثية دون رد، وسبقه برشلونة على حساب أتلتيك بلباو (2-0).

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مجموع الجوائز المالية المُرصدة للبطولة يبلغ 20 مليون يورو، سوق تُوّزع بنسب متفاوتة، حيث يحصل ريال مدريد على 7 ملايين يورو، مقابل 6 ملايين لغريمه برشلونة، ومليونين لأتلتيك بلباو، و850 ألف يورو فقط لريال مايوركا.

ويضاف الى هذه المبالغ، مليون يورو لكل من برشلونة وريال مدريد نظير فوزهما في نصف النهائي، على أن يحصل الفائز على مليونيّ يورو أيضاً.







