قبيل السوبر الإسباني .. أنسو فاتي أدى مناسك العمرة

أدى لاعب برشلونة أنسو فاتي مناسك العمرة

يقام الليلة في مدينة جدة السعودية، نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة، بعد أن بلغ الأول المباراة النهائية بفوزه على ريال مايوركا بثلاثية دون رد، وسبقه برشلونة على حساب أتلتيك بلباو (2-0).

وعلى هامش المباراة الحدث، أدى لاعب برشلونة، أنسو فاتي، مناسك العمرة، وهو الذي اعتنق الإسلام في وقت سابق، وأعلن ذلك في تصريحات عبر صحيفة سبورت الكاتالونية، مشيرا إلى أن دينه يساعده على تجاوز العديد من الصعوبات التي يواجهها، ومن بينها الإصابات.

ولا يعيش فاتي، 22 عاماً، أياماً طيبة مع برشلونة بعد تجربة الإعارة مع برايتون الإنجليزي، حيث شارك في ثماني مباريات هذا الموسم بواقع 186 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





