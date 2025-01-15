رونالد أراوخو يثير الجدل في الصحافة الإسبانية

أثير الكثير من الجدل حول مستقبل رونالد أراوخو

أثير الكثير من الجدل حول مستقبل رونالد أراوخو مع برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تقارير عن نيته الرحيل عن النادي في كانون الثاني - يناير الجاري.

ولم يكن المدافع الأوروجوياني سعيداً بمكانته في الفريق، على الرغم من أنّ هناك تغييراً في الظروف من المقرّر أن يحدث خلال الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنّ هذا قد يبدّل الأمور.

فمن المرتقب أن تؤدي إصابة إينيجو مارتينيز العضلية إلى غيابه لمدة شهر، ما يعني أنّ هناك مكاناً متاحاً لأراوخو إلى جانب باو كوبارسي.

ومن المتوقع أن يكون أراوخو هو من سيلعب، وبينما تؤكد " ريليفو" إنّه لا يزال يريد مغادرة برشلونة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، لا يريد النادي خسارته بسهولة، وسوف يطلب أكثر من 50 مليون يورو.

في المقابل، يبدو يوفنتوس مصمماً على إتمام الصفقة، على الرغم من أنه سيحتاج إلى تلبية السعر المطلوب، فيما سيوقع ذلك برشلونة في أزمة تأمين البديل، وسوف تتيح له العودة الى قاعدة 1:1 في الدوري الإسباني ذلك، والا فالاعتماد على أندرياس كريستنسن أو إيريك جارسيا.







