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كريستيانو رونالدو "مغطّى بعلامات أحمر الشفاه"

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كريستيانو رونالدو &quot;مغطّى بعلامات أحمر الشفاه&quot;
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كرة القدم

2025-01-15 | 01:21
كريستيانو رونالدو "مغطّى بعلامات أحمر الشفاه"

كريستيانو رونالدو محبوب الجماهير وكذلك تمثاله الشمعي في متحف توسو

كريستيانو رونالدو محبوب الجماهير، وكذلك تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو، الذي يتطلب تنظيفاً يوميّاً لإزالة علامات أحمر شفاه تتركها المعجبات المتحمّسات.
فقد قال متحدث بإسم متحف توسو إنّه يفخر بضمان أن تكون أعمال الشمع نظيفة وممتدة للعملاء، ويتضمّن ذلك استيقاظ الموظفين في الساعة الخامسة صباحاً في نوبات عملهم لتنظيف التمثال الشمعي الذي يشبه النجم البرتغالي.
ومع ذلك، فإنّ رونالدو لديه بعض المنافسة على القبلات في المتحف، حيث يتقاسم المركز الأول في الترتيب مع القاتل جون كريستي الذي قتل ثمانية أشخاص من بينهم زوجته إيثيل في شقته بلندن خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.
وقال متحدث باسم المتحف عبر صحيفة ذا صن "الهدف، عندما يتم اكتشاف أي شيء غير مرغوب فيه، هو تصحيحه قبل أن يأتي الزوار، وإحدى المهام المعتادة هي إزالة علامات أحمر الشفاه من على شفاه رونالدو".
وأضاف "ليس من المستغرب أن يكون لديه الكثير من المعجبات لأنه وسيم للغاية ورياضي رائع، ولكن من الصعب فهم كمية القبلات التي يحصل عليها جون كريستي، لسنا متأكدين من السبب، ربما يكون السبب هو صلعته التي تجذب الناس ممن يبحثون عن صور ممتعة".
ويضطر الموظفون بشكل روتيني إلى استبدال الرموش المسروقة من أعضاء فرقة البوب ليتل ميكس، لكن يمكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك، مثال تعرض "دريك" ذات مرة لخلع رأسه، كما سقط هاري ستايلز وفقد إحدى عينيه.





كريستيانو رونالدو "مغطّى بعلامات أحمر الشفاه"

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

متحف مدام توسو

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