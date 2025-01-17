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السعودية تتطلع إلى التعاقد مع فينيسيوس جونيور بمبلغ خيالي

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السعودية تتطلع إلى التعاقد مع فينيسيوس جونيور بمبلغ خيالي
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كرة القدم

2025-01-17 | 00:19
السعودية تتطلع إلى التعاقد مع فينيسيوس جونيور بمبلغ خيالي

يتوسع التزام المملكة العربية السعودية بالرياضة بمعدّل مخيف

توصّلت شركة سرج للاستثمار الرياضي، التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي، إلى اتفاق لتسريع الاستثمارات.
يتوسع التزام المملكة العربية السعودية بالرياضة بمعدّل مخيف، والجديد قيام شركة سِرج للاستثمارات الرياضية، الذراع الرياضية لصندوق الثروة السيادي السعودي، بتوقيع اتفاق مع صندوق إنفيلد للاستثمار "إنفيلد إنفستمنت بارتنرز"، وهو صندوق أميركي، لتحديد المزيد من الفرص الاستثمارية المربحة.
وتتمثل الفكرة السعودية في إيجاد فرص تجارية في المسابقات والأندية والعمليات ووسائل الإعلام المتعلقة بالرياضة، وقد ظهرت هذه العملية بالفعل بوضوح في السنوات الأخيرة، حيث تُقام مباريات كأس السوبر الإسباني والإيطالي في السعودية، بالإضافة إلى العديد من مسابقات كرة القدم الأخرى.
كما تم إدراج الجولف وفنون القتال المختلطة والفورمولا وان والملاكمة والتنس، وسيكون كأس العالم الذي سيُقام هناك في عام 2034 بمثابة تتويج لهذا المشروع المليوني.
في هذه الأثناء، تم تعزيز الدوري السعودي بتعاقدات من الدرجة الأولى، مع وصول نجوم لامعين، أحدهم، كريستيانو رونالدو، الذي بات على وشك التوقيع على عقد التجديد بقيمة 200 مليون دولار في السنة مع نادي النصر، أحد الأندية التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الأهلي والهلال والاتحاد.
وقد سمح ذلك لأمثال البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما بالانضمام إلى الدوري المحلي، وبحسب ما تم نشره، فإن فينيسيوس جونيور هو أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في السعودية، حيث يعتبر اللاعب الهدف الكبير المنتظر.
ومع الاتفاقية الجديدة الموقعة بين شركة سرج سبورتس وإنفيلد للاستثمار، سيكون من الممكن للسعوديين القيام بعمليات لا تصدق، إذ يمتلك الصندوق الأميركي أربع مليارات دولار تحت تصرفه للاستثمار في الأصول الرياضية.


السعودية تتطلع إلى التعاقد مع فينيسيوس جونيور بمبلغ خيالي

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

فينيسيوس جونيور

كريم بنزيما

نيمار

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