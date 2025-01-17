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فيديو - مصادرة مستودع غير شرعي يملكه نجم ريال مدريد

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فيديو - مصادرة مستودع غير شرعي يملكه نجم ريال مدريد
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كرة القدم

2025-01-17 | 00:28
فيديو - مصادرة مستودع غير شرعي يملكه نجم ريال مدريد

سلطات البلاد صادرت أكثر من طن من المأكولات البحرية من مستودع

نشرت صحيفة "جورنال دي نوتيسياس" البرتغالية تقريراً مفاده أن سلطات البلاد صادرت أكثر من طن من المأكولات البحرية من مستودع مملوك للاعب ريال مدريد السابق فابيو كوينتراو.
وزعمت الصحيفة أن النجم البرتغالي السابق افتتح العمل دون ترخيص، وقام مفتشون من المديرية العامة للموارد الطبيعية والسلامة والخدمات البحرية (DGRM) بضبط حوالي 12 خزاناً من المياه مملوءة بالمحار، ونحو 760 كيلوغراماً من دون فاتورة و260 كيلوغراما مع فاتورة.
ووفقاً لوسائل الإعلام، حثت هيئة الأمن الغذائي والاقتصادي (ASAE) لاعب ريال مدريد السابق على إغلاق المشروع غير الشرعي.
وكان نجم كرة القدم تقاعد منذ العام 2021، بعد أن رفع كأس أوروبا مرتين مع ريال مدريد وحقق لقبين في الدوري الإسباني وكأس الملك، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، ولطالما قال إنه يحب البحر وأنه يريد أن يسير على خطى والده.



فيديو - مصادرة مستودع غير شرعي يملكه نجم ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

فابيو كوينتراو

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