حسناء برازيلية: رونالدو مُلهمي وحلمي تسجيل نصف عدد أهدافه

بعد انضمامها إلى فريق جامعة جنوب المسيسيبي "النسر الذهبي"

بعد انضمامها إلى فريق جامعة جنوب المسيسيبي "النسر الذهبي"، تصدرت كيانا دوفور، وهي لاعبة برازيلية حسناء، عناوين الصحف، حيث تدفق المعجبون إلى حسابها على منصة إنستغرام.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، تصريحات دوفور، حول تأثرها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وإلهامه لها.

ونقل عن اللاعبة البرازيلية قولها "كريستيانو رونالدو ألهمني لأصبح لاعبة كرة قدم، إنه قدوتي، وحلمي هو تسجيل نصف عدد الأهداف التي سجلها، ولكن في كرة القدم النسائية".

وعلى الرغم من ذلك، لم تتأكد صحة التصريحات، إذ لم تنشرها أي وسيلة إعلامية موثوقة، ما يعزز الاعتقاد بأنها لم تصدر عنها.

وكانت دوفور خضعت لعمليتين جراحيتين لإعادة تثبيت عظام الحوض بسبب خلل في مفصل الفخذ، ثم دخلت مرحلة العلاج الطبيعي المكثف لاستعادة قدرتها على المشي والجري.







