فيديو - لورينزو حقق حلمه وقابل كيليان مبابي

🤍 ¡El sueño cumplido de Lorenzo al conocer a @KMbappe! 🤍 pic.twitter.com/evIco5SrOe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 21, 2025

يتمتع نجوم كرة القدم بالقدرة على جعل المشجعين سعداء، ويمكن للصورة أو التوقيع أو التحية أن يغيروا حياة الشباب والكبار الذين يعشقون عظماء كرة القدم.وفي حالة لورينزو، الشاب الفرنسي المصاب بورم في الجزء الخلفي من دماغه، والذي يعاني من مرض عضال، فقد أعرب من خلال مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن أمنيته الكبيرة الأخيرة: مقابلة كيليان مبابي .بمجرد أن علم مبابي بالموقف، اتصل بعائلة لورينزو، ودعاهم دعوتهم لمشاهدة مباراة لريال مدريد "لقد أتيت أخيرا" ، قال له عندما التقى به في الملعب، لكن لم يكن الأمر مجرد كيليان، فقد استقبل الفريق بأكمله لورينزو والتقط صورا معه ووقع قميصا له.وقال مبابي "إنه فتى مختلف، هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم، وأود أن أشكر النادي على منحي الفرصة لإحضاره إلى المباراة، ومقابلة جميع اللاعبين، لقد كانت لحظة رائعة بالنسبة له، وأنا سعيد جدا بذلك".