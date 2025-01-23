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عروض جديدة في الكامب نو والتوقعات تشير الى 350 مليون يورو

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عروض جديدة في الكامب نو والتوقعات تشير الى 350 مليون يورو
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كرة القدم

2025-01-23 | 01:24
عروض جديدة في الكامب نو والتوقعات تشير الى 350 مليون يورو

لا يزال برشلونة بلا موعد واضح لعودته إلى ملعب كامب نو

لا يزال برشلونة بلا موعد واضح لعودته إلى ملعب كامب نو، لكن ذلك لم يمنع مجلس الإدارة من القيام بأعمال مهمة فيه، بعد أن أصبح أحد مصادر الدخل الرئيسية.
وأعلن النادي الذي باع 60 في المائة من المنتجات التي أطلقها، عن تسويق مقاعد VIP Ring، وهي آخر المقاعد التي لم يتم تقديمها ضمن النطاق الجديد من الخيارات المميزة.
مقاعد حلقة VIP عددها 1,500، وهي تقع في زوايا أول حلقة VIP جديدة، ويبلغ سعر الواحد من 5,500 يورو إلى 9,000 يورو في الموسم الواحد، وهي توفر وصولا حصريا إلى غرف الضيافة المختلفة.
سيؤدي كامب نو المعاد تأهيله إلى مضاعفة عدد الصناديق والمقاعد عالية الجودة التي كانت تحتوي عليها المنشأة القديمة ثلاث مرات.
ومع ما مجموعه 9,400 مقعداً ومساحات متاحة، قدّر مجلس إدارة الرئيس جوان لابورتا، أنها إلى جانب اتفاقيات الرعاية الجديدة، سيدر حوالي 120 مليون يورو من الدخل السنوي.
يعتزم برشلونة العودة إلى الملعب، على الرغم من أنه لن يكون بكامل طاقته بعد، وستكون سعته 60 بالمائة فقط من قدرته، حيث من غير المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال في العام 2026، ليصبح متاحا بالكامل، مع حوالي 104,000 مقعد، ويتوقع أن يولّد حوالي 350 مليون يورو.


عروض جديدة في الكامب نو والتوقعات تشير الى 350 مليون يورو

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