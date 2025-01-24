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نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة

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نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة
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كرة القدم

2025-01-24 | 00:30
نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة

من المقرر أن تقام أول بطولة له في فيينا في آذار - مارس

يستعد روميو إلزر، 18 عاما، نجل مدرب هوفنهايم الألماني، كريستيان إلزر، حاليا لمسيرته المهنية كمقاتل في الفنون القتالية المختلطة (MMA) في تايلاند.
ووفقا لصحيفة "Heute" النمساوية، من المقرر أن تقام أول بطولة له في فيينا في آذار - مارس "هدفي هو خوض عشرة إلى اثني عشر معركة هواة، ثم الذهاب إلى القطاع الاحترافي في سن 21 إلى 22".
بعبارة أخرى، يقاتل الشاب بدلا من لعب كرة القدم، حيث قال "مارست كرة القدم لكنني لم أستمتع بها كثيرا، ولكي أكون صادقا، لم أكن موهوبا على الإطلاق، فانتقلت الى الملاكمة والكيك بوكسينغ في سن 15 عاماً وأنا استمتع".
وقال روميو "يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد عليه، والصالات الرياضية مفتوحة ولا يوجد تكييف فيها فتتعرق كثيرا".
إنه ليس متحمسا للجلسات والمدربين فقط، بل لوالديه كريستيان ونينا "لدينا علاقة وثيقة للغاية، أخبرها بكل شيء، نحن على اتصال كل يوم على الأقل عبر الهاتف، كما أنني أحظى بالدعم الكامل من والدي، وأنا ممتن له بشكل لا يصدق، حيث تعلمت منه الكثير وخصوصاً الانضباط".


نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة

رياضة

كرة القدم

روميو إلزر

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