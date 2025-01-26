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الليلة كأس السوبر الاسباني بين برشلونة وريال مدريد

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الليلة كأس السوبر الاسباني بين برشلونة وريال مدريد
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كرة القدم

2025-01-26 | 00:56
الليلة كأس السوبر الاسباني بين برشلونة وريال مدريد

التقى الفريقان تاريخياً 18 مرّة كانت جميعها للبلاوغرانا

تقام الليلة على ملعب دي بوتاركي في ليغانيس المباراة النهائية على كأس السوبر الاسباني للسيدات، وتجمع الغريمين الأزليين برشلونة وريال مدريد.
وكان برشلونة تأهل الى النهائي على حساب أتليتكو مدريد (3-0) بينما تأهل ريال مدريد بفوزه على ريال سوسييداد (3-2).
والتقى الفريقان تاريخياً 18 مرّة كانت جميعها للبلاوغرانا الذي فاز 13 مرة في الدوري (54-4) و2 في كأس الملكة (5-0) و3 في كأس السوبر (8-1)، بإجمالي 18 فوزاً تخللها تسجيل برشلونة 67 هدفاً وتلقيه 5 أهداف فقط.
ويتصدر برشلونة دوري السيدات برصيد 48 نقطة من 16 فوزاً في 16 جولة، على بُعد 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف وله مباراة أقل، ويلتقيان إياباً في الدوري في برشلونة يوم 23 آذار - مارس بعدما فاز البلاوغرانا ذهاباً في مدريد (4-0).



الليلة كأس السوبر الاسباني بين برشلونة وريال مدريد

رياضة

كرة القدم

كأس السوبر الاسباني

برشلونة

ريال مدريد

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