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سيدات برشلونة وهيمنة مجنونة على كرة القدم الإسبانية

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سيدات برشلونة وهيمنة مجنونة على كرة القدم الإسبانية
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كرة القدم

2025-01-27 | 20:59
سيدات برشلونة وهيمنة مجنونة على كرة القدم الإسبانية

سحقت سيدات برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني سيدات ريال مدريد

قبل يومين، سحقت سيدات برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني سيدات ريال مدريد (5-0) في استمرار لهيمنة مطلقة امتدت منذ نشأتها، وتبرّزت في المواجهات السبع الأخيرة، حيث سجلت الكاتالونيات 24 هدفاً مقابل صفر.
لم يسجل ريال مدريد في مرمى برشلونة منذ هدف كارولين وير في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 19 كانون الثاني - يناير 2023، لتعادل النتيجة (1-1)، وتقود اللقاء الى الوقت الإضافي، حيث حسم البلاوجرانا مكانه آنذاك في النهائي بهدفين.
منذ ذلك الحين، فاز برشلونة في اربع مباريات في الدوري (1-0 و5-0 و3-0 و4-0) ومباراتين في كأس السوبر (4-0 و5-0).
التقت سيدات برشلونة تاريخياً 19 مرّة، كانت جميعها للبلاوغرانا الذي فاز 13 مرة في الدوري (54-4) و2 في كأس الملكة (5-0) و4 في كأس السوبر (13-1)، بإجمالي 19 فوزاً تخللها تسجيل برشلونة 72 هدفاً وتلقيه 5 أهداف فقط.
ويتصدر برشلونة دوري السيدات برصيد 48 نقطة من 16 فوزاً في 16 جولة، على بُعد 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف وله مباراة أقل، ويلتقيان إياباً في الدوري في برشلونة يوم 23 آذار - مارس بعدما فاز البلاوغرانا ذهاباً في مدريد (4-0).



سيدات برشلونة وهيمنة مجنونة على كرة القدم الإسبانية

رياضة

كرة القدم

برشلونة

كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

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