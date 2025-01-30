لاعب جزائري يحتفل على طريقة مرموش .. ويعتذر

توجه عادل بولبينة، لاعب نادي بارادو الجزائري، بالاعتذار بعد قيامه بالاحتفال على طريقة المهاجم المصري عمر مرموش.حصل ذلك حين سجل بولبينة، البالغ من العمر 21 عاماً، هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء في مرمى مضيفه اتحاد الجزائر (1-1)، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الجزائري.واحتفل بولبينة واضعاً قناعا مرعباً، على غرار ما فعل مرموش حين سجل لناديه السابق آينتراخت فرانكفورت في شباك بوروسيا مونشغلادباخ هذا الموسم ضمن مسابقة كأس ألمانيا.وتعرض بولبينة لصافرات الاستهجان من عشاق نادي اتحاد العاصمة، فنشر لاحقاً عبر إنستغرام توضيحا قال فيه "لمن يشاهد مباريات الدوري الألماني، هناك لاعب احتفل هكذا، ما أثار إعجابي، لم أقم باستفزاز أي مناصر، من يعرفني، يعلم أنني وعائلتي من أكثر المشجعين لهذا النادي الكبير اتحاد العاصمة".وأضاف متصدر هدّافي الدوري الجزائري برصيد 11 هدفاً "أعتذر منكم، أتمنى أن تسامحوني، لأنني لم أقصد شيئا بتوجهي للمصور الخاص بالفريق، تربيتي داخل الميدان، لا تسمح لي بالإنقاص من قيمة أي أحد".