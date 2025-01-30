الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لاعب جزائري يحتفل على طريقة مرموش .. ويعتذر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاعب جزائري يحتفل على طريقة مرموش .. ويعتذر
A-
A+

كرة القدم

2025-01-30 | 00:27
لاعب جزائري يحتفل على طريقة مرموش .. ويعتذر

بعد قيامه بالاحتفال على طريقة المهاجم المصري عمر مرموش

توجه عادل بولبينة، لاعب نادي بارادو الجزائري، بالاعتذار بعد قيامه بالاحتفال على طريقة المهاجم المصري عمر مرموش.
حصل ذلك حين سجل بولبينة، البالغ من العمر 21 عاماً، هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء في مرمى مضيفه اتحاد الجزائر (1-1)، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الجزائري.
واحتفل بولبينة واضعاً قناعا مرعباً، على غرار ما فعل مرموش حين سجل لناديه السابق آينتراخت فرانكفورت في شباك بوروسيا مونشغلادباخ هذا الموسم ضمن مسابقة كأس ألمانيا.
وتعرض بولبينة لصافرات الاستهجان من عشاق نادي اتحاد العاصمة، فنشر لاحقاً عبر إنستغرام توضيحا قال فيه "لمن يشاهد مباريات الدوري الألماني، هناك لاعب احتفل هكذا، ما أثار إعجابي، لم أقم باستفزاز أي مناصر، من يعرفني، يعلم أنني وعائلتي من أكثر المشجعين لهذا النادي الكبير اتحاد العاصمة".
وأضاف متصدر هدّافي الدوري الجزائري برصيد 11 هدفاً "أعتذر منكم، أتمنى أن تسامحوني، لأنني لم أقصد شيئا بتوجهي للمصور الخاص بالفريق، تربيتي داخل الميدان، لا تسمح لي بالإنقاص من قيمة أي أحد".



لاعب جزائري يحتفل على طريقة مرموش .. ويعتذر

رياضة

كرة القدم

عادل بولبينة

بارادو

عمر مرموش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس
ابن كريستيانو رونالدو يُسمّي لاعبه المفضّل .. ليس والده

اقرأ ايضا في كرة القدم

ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!
00:42

ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!

استمتع اللاعب الدولي الإسباني السابق بصحبة سلسلة من النساء

00:42

ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!

استمتع اللاعب الدولي الإسباني السابق بصحبة سلسلة من النساء

كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي
00:37

كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

بعدما كشفت واندا نارا عن علاقة جمعتها مع كيتا بالدي

00:37

كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

بعدما كشفت واندا نارا عن علاقة جمعتها مع كيتا بالدي

الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس
00:35

الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس

عاد نيمار إلى سانتوس في صفقة مدتها ستة أشهر

00:35

الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس

عاد نيمار إلى سانتوس في صفقة مدتها ستة أشهر

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025