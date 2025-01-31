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مكاسب مالية ضخمة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

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مكاسب مالية ضخمة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
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كرة القدم

2025-01-31 | 01:13
مكاسب مالية ضخمة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

حقق برشلونة إيرادات ضخمة من مشاركته ونتائجه في دوري أبطال أوروبا

بعد أن أنهى برشلونة مشواره في مرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالتعادل في الجولة الأخيرة مع أتالانتا الايطالي (2-2)، يكون النادي الاسباني قد اختتم هذا الدور في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، جمعها من ست انتصارات وتعادل وهزيمة.
وحقق برشلونة إيرادات ضخمة من مشاركته ونتائجه في دوري أبطال أوروبا، حيث بلغت أرباحه 44.9 مليون يورو، بينها 18.6 مليوناً مكافأة ثابتة تمنح للأندية الـ36 المشاركة في دور المجموعات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، و13.3 مليوناً عن النتائج التي سجلها، و11 مليوناً نظير تأهله إلى دور الـ16، ومليونيّ يورو نظير تأهله المباشر.
وأشارت صحيفة سبورت الكاتالونية إلى أن جزءاً إضافياً من الإيرادات جاء من نظام توزيع المكافآت المعروف باسم "الشيرز"، ليصل إجمالي أرباح برشلونة مع نهاية دور المجموعات، إلى 55,335,122 يورو.
ومن المتوقع أن يحقق برشلونة أرباحا إضافية بعد توزيع الأموال الخاصة بالرعاة وحقوق البث التلفزيوني في نهاية الموسم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



مكاسب مالية ضخمة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

برشلونة

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