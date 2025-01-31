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سيرجيو راموس يستعد للعودة إلى الملاعب

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سيرجيو راموس يستعد للعودة إلى الملاعب
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كرة القدم

2025-01-31 | 01:15
سيرجيو راموس يستعد للعودة إلى الملاعب

يبدو سيرجيو راموس مستعداً لعودة طال انتظارها إلى ملاعب كرة القدم

يبدو سيرجيو راموس مستعداً لعودة طال انتظارها إلى ملاعب كرة القدم في خطوة لم يتوقّعها أحد، فبعد أكثر من 18 عاماً من مغادرته إشبيلية للانضمام إلى ريال مدريد في سن 19 عاماً، عاد راموس إلى نادي طفولته كلاعب حرّ في أيلول - سبتمبر 2023.
فمن مدريد الى باريس سان جيرمان لعامين، قرر المدافع المغادرة مرة أخرى بعد موسم واحد فقط مع النادي الإسباني، وعاد لاعباً حرّاً يبحث عن الخطوة التالية في مسيرته.
وبينما افترض العديد من المشجعين أنّ اللاعب الإسباني سيعتزل بعد فترته الثانية في إشبيلية، يبدو أنه قرر العودة إلى الملاعب، وليس الى دوري المحترفين السعودي أو الدوري الأميركي، بل الى دوري مختلف تماما في خطوة غير متوقعة.
فوفقا لـ El Chiringuito TV، من المقرّر أن ينضمّ اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، إلى نادي رايادوس دي مونتيري المكسيكي، وأن الصفقة أصبحت في مراحلها النهائية، مع بعض التفاصيل التي لم يتمّ تحديدها.
وكجزء من عقده، طلب راموس حمل الرقم 93، في إشارة إلى هدفه في الوقت المحتسب بدل البدل الضائع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 بين ريال مدريد ومنافسه المحلي أتلتيكو.
وكان مدرب مونتيري، مارتن ديميشليس، قد اعترف بأنّه يرغب في رؤية راموس ينضم إلى النادي، فيما ورد أنّ سانتوس البرازيلي عرض على المدافع عقداً لمدة عام واحد براتب 4 ملايين يورو من أجل لم شمله مع زميله السابق في باريس سان جيرمان نيمار جونيور.




سيرجيو راموس يستعد للعودة إلى الملاعب

رياضة

كرة القدم

سيرجيو راموس

مونتيري

مارتن ديميشليس

سانتوس

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