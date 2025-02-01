السعودية تطارد نجوم العالم وتقدّم لهم عروضاً خيالية

قدّم نادي الهلال السعودي عرضاً قياسيّاً لضم أحد نجوم ريال مدريد

اشتعلت بالأمس، حين قدّم نادي الهلال السعودي عرضاً قياسيّاً لضم أحد نجوم ريال مدريد.

جذبت الأندية السعودية العديد من لاعبي الصفّ الأوّل للمشاركة في دوريها للمحترفين، أوّلهم كان كريستيانو رونالدو الذي وقّع مع النصر في العام 2023، ليتبعه كريم بنزيمة وروبرتو فيرمينو ونجولو كانتي ورياض محرز وغيرهم.

ومؤخراً، أفاد الصحفي إيدو أغيري، أنّ نادي الهلال قدّم عرضاً قياسيّاً بقيمة 300 مليون يورو لشراء الجناح البرازيلي رودريغو من ريال مدريد، وحاول إغراء اللّاعب البالغ من العمر 24 عاماً براتب 140 مليون يورو سنويّاً.

لكنّ اللاعب البرازيليّ رفض العرض، وأصرّ على الاستمرار في النادي الإسباني، ولم يكتفِ الصحفي بذلك بل اعلن أنّ نادي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يرغب بانتداب رودريغو إلى صفوفه، مدّعياً أنّ المدرب بيب غوارديولا معجب بشدّة باللاعب.

مدرّب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي سُئل عن التقارير التي تربط رودريغو بالمملكة، فأجاب المدرّب الإيطالي قائلاً "رودريغو إلى السعودية؟ لاعبو فريقي سعداء للغاية هنا ويريدون صنع التاريخ هنا، قلت ذلك عن فيني، وأكرّره عن رودريغو".

وحتى الآن، في الموسم الجاري، سجّل اللاعب البرازيلي 12 هدفاً وصنع سبع تمريرات حاسمة في 28 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد.







