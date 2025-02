مسرحيّة موسيقيّة عن "خيانات" واين روني

من المقرر أن يطرح العرض خياناته بطريقة "كوميدية"

مسرحية موسيقية جديدة تدور حول أكبر فضائح واين روني باتت قيد الإعداد، ومن المقرر أن يطرح العرض خيانته بطريقة "كوميدية".

تطارد مسرحية The Legend of Rooney's Ring شخصية تدعى "واين"، وهو رجل يقوم بمهمة أسطورية للعثور على خاتم تم التخلص منه من قبل صديقته "كلين".

ويقول إعلان تشويقي للعرض "انضم إلينا في أرض ليفربول الغامضة البعيدة حيث ستلتقي ببطلنا، إنه في مهمة خطيرة حيث تعهد بمحاربة الشر من خلال قوة الإرادة المطلقة، بينما يرتدي ملابس داخلية من الفراء".

وأضاف "إنه لا يهتم بكل هذا القتال، إنه يريد فقط عودة كلين، وكان كل شيء على ما يرام مع العالم، حتى تشتت انتباه واين من قبل بعض السيدات الجميلات، فقامت صديقته برمي خاتمه من النافذة فوق التل وبعيداً جداً".

سيتمّ عرض المسرحيّة الموسيقيّة في مسرح رويال كورت المرموق، وقيل أن التذاكر "تباع بشكل جنوني"، وأن إطلاق العرض سيتم بعد سنوات قليلة فقط من كوميديا "ويست إند" التي جسّدت معركة كولين مع "العدوّ" ريبيكا، زوجة اللاعب جيمي فاردي.

فقد واين مؤخّراً وظيفته كمدرب لبليموث أرجيل، لكنّه كان يتحدث عن عودته إلى كرة القدم، وتحدثت مصادر عن اهتمامه بأن يصبح محلّلاً، وقد ينضم إلى فريق Match of the Day.