إنزو يسعى لاستعادة زوجته بعدما "حاول زميله إغوائها" !!

شوهد الاثنان معاً في لندن الأسبوع الماضي

يعتقد أنّ إنزو فرنانديز وفالنتينا سرفانتس يسعيان للمصالحة، حيث شوهد الاثنان معاً في لندن الأسبوع الماضي، واتّضح أنّ الزوجة السابقة بقيت في لندن، ولم تعد إلى الأرجنتين مع طفليهما، فيما بدا أنهما يمنحان علاقتهما فرصة جديدة، عندما نشرت صورة لفنجانين من القهوة على انستغرام.

وكشف الصحفي الأرجنتيني دانيال فافا إن فرنانديز اكتشف أن أحد زملائه في الفريق الأرجنتيني حاول إغواء زوجته السابقة ووالدة طفليه، وقال "في الساعات القليلة الماضية كانت هناك مصالحة مع زوجته السابقة فالنتينا سرفانتس، إنهما يعطيان العلاقة فرصة أخرى".

وأضاف "المعلومات التي لديّ هي أنّ إنزو فرنانديز يحاول يائساً استعادتها، لأنّه سمع أنّ زميلًا له يحاول التقرّب منها".

لكن المراسل الأرجنتيني لم يقدّم مزيداً من المعلومات حول هوية اللاعب الغامض، أو ما إذا كان يعرف هويته، قبل أن يقدّم ادّعاءً ثانيّاً بأنَ "أكثر من لاعب كرة قدم" تواصل مها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الانفصال.









