جملة وقرار الطبيب أبعدا جافي عن ملعب مونتجويك

أجبر بروتوكول الإصابات اللاعب على مغادرة الملعب

رأدى الاصطدام القوي بالرأس بين جافي وكونيتشني خلال مباراة برشلونة وألافيس (1-0) ضمن الدوري الاسباني إلى حالة من الرعب في ملعب مونتجويك لعدة دقائق.

حصل لاعب ألافيس على الأسوأ، اذ كان هو من تلقى الضربة في وجهه، واضطر المسعفون إلى وضعه على النقالة، وبدا أن لاعب برشلونة أصبح في حالة أفضل ويتعافى، وأنه استيقظ ويريد الاستمرار في اللعب، ولكن ..

أجبر بروتوكول الإصابات اللاعب على مغادرة الملعب والخضوع لفحص من قبل طبيب الفريق، وهو الذي قرر في النهاية ما إذا كان بإمكانه مواصلة اللعب أم لا.

وبعد توجيه عدة أسئلة إلى جافي، والتي التقطتها الكاميرات، كان من الواضح أن الرقم ستة في برشلونة غير لائق لمواصلة اللعب على أرض الملعب.

كان السؤال الذي جعل جافي يغادر بأمر الطبيب "ما هو اليوم؟"، اذ اجاب بما لفت انتباه ريكارد برونا "ليس لدي أي فكرة على الإطلاق"، ثم أجاب بدقة على "وكم الساعة الآن؟ هل يمكنك أن تخبريني بموعد المباراة؟".

لكن الجواب الأول لم يعجب الطبيب، فقال أن على جافي مغادرة الملعب، وهو ما قاومه اللاعب قليلا، بينما قال له رافينيا، بصفته قائدا للفريق "استمع إليّ، لقد تعرضت لضربة على رأسك يا أخي".

ودخل المدرب هانسي فليك إلى المشهد، وأخبر برونا أنه صاحب الكلمة الأخيرة، فكان القرار بخروج اللاعب وارساله المستشفى لإجراء فحص شامل، ثم الى منزله.





