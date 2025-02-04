روماريو يواعد فتاة تصغره بثلاثين عاماً

فاز أيقونة كرة القدم بكأس العالم مع البرازيل في العام 1994

فاز أيقونة كرة القدم، الذي تحوّل إلى سياسي، بكأس العالم مع البرازيل في العام 1994، بعد أن تألّق مع برشلونة الإسباني.

ولكن بعيداً عن الملعب والمكتب السياسي، يبدو أن روماريو، البالغ 59 عاماً، بدأ علاقة غرامية مع أليسيا غوميز، التي ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية، إنها تصغر المهاجم السابق بـ30 عاماً، حيث تبلغ من العمر 29 عاماً.

ويقال إنّ الثنائي التقيا خلال الانتخابات البلدية في البرازيل العام الماضي، وقد تم التقاط صور لهما معاً لأوّل مرّة في تشرين الأوّل - أكتوبر الماضي، عندما اصطحبها لمشاهدة حفل لماريا كاري، كما شوهدا أيضًا وهما يستمتعان بوقتهما في حفل عيد ميلاده بعد ذلك بيومين، حيث كانت واحدة من 800 ضيف.

وجعلت أليسيا مؤخراً حسابها على إنستجرام خاصاً، حيث لديها 5,000 متابع، وقد غذّى ذلك التكهّنات بأنّ الثنائي يريدان إبقاء علاقتهما بعيداً عن أعين الجمهور، بعد الاهتمام الذي أثارته علاقات روماريو السابقة مع نساء أصغر سناً منه بكثير.

وكان الأسطورة قد ارتبط بفتاة سمراء تدعى ماريا جيوسيان سانتوس، تبلغ من العمر 34 عاماً، في آذار - مارس من العام الماضي، وقيل إنه التقى بها خلال سهرة في ريو دي جانيرو.

كما عاش روماريو علاقة غرامية استمرت سبعة أشهر مع مارسيل سيولين، وهي مؤثرة تصغره بـ25 عاماً، وقد عرّفها على بعض أبنائه الستة من علاقاته السابقة.

وبدأ لاعب كرة القدم المعتزل مسيرته السياسية في عام 2010 عندما انتُخب نائباٍ في البرلمان عن الحزب الاشتراكي البرازيلي، ثم أصبح عضواً في مجلس



