من يقف وراء تمويل انتقالات كومو الشتوية بـ50 مليوناً؟

كانت حركة كومو بقيادة المدرب الاسباني سيسك فابريغاس مجنونة

كانت حركة نادي كومو الايطالي بقيادة المدرب الاسباني سيسك فابريغاس مجنونة في سوق الانتقالات الشتوية للعام 2025.

فقد أنفق الفريق اللومباردي، الذي عاد إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد 21 عاما من الغياب، نحو 49.2 مليون دولار لتقوية صفوفه، ما جعله في المرتبة 12 بين الأندية التي استثمرت أموالاً في هذا السوق، أكثر من مانشستر يونايتد (30 مليونا) أو أستون فيلا (32 مليونا) أو يوفنتوس (25.2).

وبرز كومو الى أنه النادي الإيطالي الذي أنفق أكثر من غيره، وتحديداً بمليون أكثر من ميلان، وتفسير هذا "اللغز" بسيط في الواقع، وهو أن النادي الإيطالي مملوك للأخوين هارتونو من إندونيسيا، وهما في المركزين الثامن والعاشر توالياً في ترتيب أغنى المالكين في كرة القدم العالمية.

وتبلغ الثروة الصافية للشقيقين 26.5 و25.5 مليار دولار توالياً، وهما يحتلان المركزين 71 و76 بين أغنى الأغنياء في العالم، وفقا لمجلة "فوربس".







