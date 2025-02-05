شاكيرا تحدد الدواء الذي ساعدها في طلاقها من بيكيه

يبدو أنها بدأت ترى الضوء في نهاية النفق

لا يمكن أن تكون عملية الانفصال سهلة، وخاصة عندما تكون متعلقة بإحدى أشهر الشخصيات في العالم، وهو ما حصل مع شاكيرا التي مرّت بوقت عصيب، لكن يبدو أنها بدأت ترى الضوء في نهاية النفق.

وقالت المغنية الكولومبية إنها كانت "سنوات صعبة"، ولكن كان هناك عامل واحد ساعدها في هذه الأوقات، وهو موسيقاها، حيث كانت لكلمات أغانيها "تأثير علاجي" طوال عملية الطلاق مع زوجها السابق جيرارد بيكيه، أحد نجوم برشلونة.

ولهذا السبب، تعتقد شاكيرا أن الموسيقى كانت السبب الرئيسي لها لاستعادة أفضل نسخة لها في المجالين الشخصي والمهني.

وقالت شاكيرا وهي تشرح كيف سمح لها إنشاء مجموعة متنوعة من الأغاني بالتغلب على مرحلة صعبة في حياتها "الأغاني تتطور في حياة الناس، بمن فيهم أنا، وأنا أتذكر فصولا من حياتي من خلال موسيقاي الخاصة، وأين كنت في ذلك الوقت عاطفيا وعقليا".

وأضافت "لقد تعلمت أن موسيقاي لها تأثير علاجي، لقد مررت بعامين صعبين شخصيا، كما تعلمون، مع الانفصال وكل ذلك، لكن الموسيقى كانت مثل الغراء الذي أعادني معا".

من ناحية أخرى، وفي اعتراف شخصي للغاية، تعتقد شاكيرا أن فرصها في الحب نادرة بشكل متزايد، وتعتبر أن أولويتها يجب أن تكون ولديها ساشا وميلان "أنا مسؤولة عن هذين الابنين اللذين يعتمدان علي كثيرا، وأنا أم عزباء، ليس لدي زوج أو ربة منزل لمساعدتي في أي شيء".







