نجمة تشيلسي حُبست في سيارة أجرة فحطّمت الزجاج

مثلت كير أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة

أخبرت سام كير، نجمة تشيلسي، المحكمة أنها كانت "مرعوبة على حياتها" وهي محبوسة في سيارة أجرة مسرعة قبل أن تضطر لتحطيم النافذة.

ومثلت كير أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، إذ يُزعم أنها وشريكتها، نجمة وست هام والمنتخب الأميركي كريستي ميويس، خرجتا لتناول المشروبات قبل أن تستقلا سيارة أجرة، ثم أخذهما السائق إلى مركز الشرطة مشتكياً أنّهن رفضن دفع تكاليف التنظيف بعد أن تقيأت إحداهن في السيارة.

ويُقال إنّ كير كانت "مسيئة ومهينة" تجاه أحد ضباط الشرطة، وعُرض على المحكمة فيديو للنجمة الأسترالية وهي تصفه بأنه "أحمق وأبيض".

واعترفت كير بإدلائها بهذه التعليقات، لكنها نفت القصد بمضايقة عنصرية، مشددة بأنها عوملت بشكل مختلف من قبل الضباط على أساس عرقي.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً، إنها كانت "محاصرة" في التاكسي بعد أن حاولت فتح النافذة، لكن السائق أغلقها وبدأ يقود بشكل خطير.

وأفادت بأنها قامت في النهاية بركل النافذة الخلفية حتى تحطمت، وأضافت في شهادتها "كنت مرعوبة على حياتي، اعتبرته خطيراً بسبب القيادة، وكان يمكن أن يأخذنا إلى أي مكان، ثم كان اثنين من الضباط مستفزين، ولم يصدقا ما قلناه"







