الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نجمة تشيلسي حُبست في سيارة أجرة فحطّمت الزجاج

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجمة تشيلسي حُبست في سيارة أجرة فحطّمت الزجاج
A-
A+

كرة القدم

2025-02-05 | 22:58
نجمة تشيلسي حُبست في سيارة أجرة فحطّمت الزجاج

مثلت كير أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة

أخبرت سام كير، نجمة تشيلسي، المحكمة أنها كانت "مرعوبة على حياتها" وهي محبوسة في سيارة أجرة مسرعة قبل أن تضطر لتحطيم النافذة.
ومثلت كير أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، إذ يُزعم أنها وشريكتها، نجمة وست هام والمنتخب الأميركي كريستي ميويس، خرجتا لتناول المشروبات قبل أن تستقلا سيارة أجرة، ثم أخذهما السائق إلى مركز الشرطة مشتكياً أنّهن رفضن دفع تكاليف التنظيف بعد أن تقيأت إحداهن في السيارة.
ويُقال إنّ كير كانت "مسيئة ومهينة" تجاه أحد ضباط الشرطة، وعُرض على المحكمة فيديو للنجمة الأسترالية وهي تصفه بأنه "أحمق وأبيض".
واعترفت كير بإدلائها بهذه التعليقات، لكنها نفت القصد بمضايقة عنصرية، مشددة بأنها عوملت بشكل مختلف من قبل الضباط على أساس عرقي.
وقالت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً، إنها كانت "محاصرة" في التاكسي بعد أن حاولت فتح النافذة، لكن السائق أغلقها وبدأ يقود بشكل خطير.
وأفادت بأنها قامت في النهاية بركل النافذة الخلفية حتى تحطمت، وأضافت في شهادتها  "كنت مرعوبة على حياتي، اعتبرته خطيراً بسبب القيادة، وكان يمكن أن يأخذنا إلى أي مكان، ثم كان اثنين من الضباط مستفزين، ولم يصدقا ما قلناه"



نجمة تشيلسي حُبست في سيارة أجرة فحطّمت الزجاج

رياضة

كرة القدم

سام كير

تشيلسي

كريستي ميويس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد قبل يوم الديربي
نجمة إباحية تدّعي أن ميسي تواصل معها وطلب لقائها

اقرأ ايضا في كرة القدم

أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد قبل يوم الديربي
22:59

أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد قبل يوم الديربي

قبل المواجهة بين الغريمين في الدوري الإسباني السبت المقبل

22:59

أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد قبل يوم الديربي

قبل المواجهة بين الغريمين في الدوري الإسباني السبت المقبل

نجمة إباحية تدّعي أن ميسي تواصل معها وطلب لقائها
22:35

نجمة إباحية تدّعي أن ميسي تواصل معها وطلب لقائها

قالت إنّ ليونيل ميسي تواصل معها

22:35

نجمة إباحية تدّعي أن ميسي تواصل معها وطلب لقائها

قالت إنّ ليونيل ميسي تواصل معها

ممفيس ديباي الى السجن فما هي تهمته؟
22:34

ممفيس ديباي الى السجن فما هي تهمته؟

حكمت محكمة موناكو الجنائية على المهاجم الهولندي

22:34

ممفيس ديباي الى السجن فما هي تهمته؟

حكمت محكمة موناكو الجنائية على المهاجم الهولندي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025