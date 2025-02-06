أتلتيكو مدريد يسخر من ريال مدريد قبل يوم الديربي

📚 Basic instructions for the derby pic.twitter.com/V58BT76i87 — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 5, 2025

قام نادي أتلتيكو مدريد بالسخرية من جاره ريال مدريد، قبل المواجهة بين الغريمين في الدوري الإسباني السبت المقبل.بعنوان "تعليمات أساسية للديربي"، شارك أتلتيكو قائمة مرجعية للمباراة في عطلة نهاية الأسبوع على شكل تعليمات "إيكيا" لتركيب قطعة من الأثاث، بما في ذلك "تحضير بدني جيد" و"تحليل مفصل للخصم"، لينتهي الأمر بانتقاد لغريمهم بإضافة خطوة رابعة.وتضمنت الخطوة الرابعة جملة "مرة أخرى، استخدموا قناتكم التلفزيونية، للضغط على الحكم"، وهي تشير إلى الاتهامات بأنّ قناة ريال مدريد التلفزيونية بثّت رسائل سلبيّة عن الحكام المسؤولين عن بعض مباريات النادي في محاولة للضغط عليهم.في غضون ذلك، قدّم مدريد مؤخراً شكوى تطالب بإعادة هيكلة نظام التحكيم في الدوري الإسباني بعد خسارته المثيرة للجدل (0-1) أمام إسبانيول الأسبوع الماضي.ويحتل رجال المدرب كارلو أنشيلوتي صدارة الدوري الإسباني قبل مباراة السبت، لكنهم يتقدمون بفارق نقطة واحدة فقط على أتلتيكو - دييغو سيميوني، ما يعني أن هناك الكثير على المحك في الديربي المرتقب.