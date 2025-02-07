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مدرب برشلونة يفوز (22-3) مستخدماً المهاجم الوهمي

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مدرب برشلونة يفوز (22-3) مستخدماً المهاجم الوهمي
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كرة القدم

2025-02-07 | 01:32
مدرب برشلونة يفوز (22-3) مستخدماً المهاجم الوهمي

سحق برشلونة مضيفه فالنسيا (5-0) وتأهل الى نصف نهائي كأس ملك اسبانيا

مرة أخرى، ترك هانسي فليك نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، حتى يتمكن من الراحة قليلاً، و .. حتى يتمكن زملائه في الفريق من الحصول على وليمة أخرى.
فقد كانت طريقة اللعب بلا مهاجم صريح، واستبداله برقم (9) وهمي، ناجحاً إلى أقصى حد، ليسحق برشلونة مضيفه فالنسيا (5-0) ويتأهل الى نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، وهي طريقة استخدمها المدرب الألماني في أربع مناسبات هذا الموسم، وكانت النتيجة الاجمالية (22-3).
وفي الواقع، فقد كان فالنسيا ضحية في مناسبتين (7-1 و5-0)، وفي المرات الأخرى كان ريال مايوركا وريال بيتيس، وكلاهما خسر (1-5).
يعرف برشلونة كيفية تحقيق أقصى استفادة من المساحة التي يتركها ليفاندوفسكي في وسط الهجوم، حيث يأتي اللاعبون دون أي ترتيب محدد، وهو عامل مفاجأة للخصوم.
في بعض الأحيان، يكون فيران توريس الذي يتصرف كرقم (9) وهمي، ولكن يمكن أن يفعلها فيرمين لوبيز أو رافينها أو لامين يامال أو فرينكي دي يونغ.
يقدم بيدري حفلة موسيقية في كل مباراة، فيظهر بعض براعته في إدارة اللعبة أو إعطاء التمريرات الحاسمة، منهما اثنتين في ملعب الميستايا.



مدرب برشلونة يفوز (22-3) مستخدماً المهاجم الوهمي

رياضة

كرة القدم

هانسي فليك

برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

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