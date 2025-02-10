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شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق

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شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق
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كرة القدم

2025-02-10 | 03:35
شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق

شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق

في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق ويضرب بقبضة عليها يدفه.
وبعد لحظات، شوهد المشجع نفسه وهو يصعد إلى الحافلة، وهو في حالة حيرة، بعد أن طلب منه جوزيه مورينيو ذلك، حيث أتيحت له الفرصة لمقابلة اللاعبين، كما بقي مع الفريق في الفندق لتناول الطعام.
لم يكن مورينيو سعيداً دائماً في تركيا، وكانت مشاكله مع هيكل كرة القدم والمسؤولين الذين واجههم في البلاد، حيث دخل في أكثر من مشادة كلامية، وليس مع الجمهور.
وعلى الرغم من مظهره الخارجي الصارم كمدرّب، إلا أن البرتغالي أظهر بانتظام جانباً أكثر ليونة على مر السنين.
ففي العام 2005، عرض مورينيو معطفه الشهير في مزاد علني لجمع الأموال للأعمال الخيريّة، وفي العام الفائت، سمح للأطفال المحليين بالدخول إلى ملعب تدريب روما لمشاهدة حصة تدريبية مباشرة.
ويستهدف فنربهشة التتويج بلقب الدوري الممتاز لأوّل مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، وقد ساعد مورينيو في اشعال المعركة مع المتصدر وحامل اللقب غلطة سراي، ففريقه في سلسلة ممتازة حيث حصد 37 من آخر 42 نقطة، وهو لم يتوج بلقب الدوري منذ موسم 2014-2015، عندما فاز بلقبه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.


شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق

رياضة

كرة القدم

فنربهشة

جوزيه مورينيو

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