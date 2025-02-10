الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كارثة التحكيم في إسبانيا تُطّل من جديد وبقوة ..

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كارثة التحكيم في إسبانيا تُطّل من جديد وبقوة ..
A-
A+

كرة القدم

2025-02-10 | 03:38
كارثة التحكيم في إسبانيا تُطّل من جديد وبقوة ..

هدف اشبيلية في مرمى برشلونة كان تسللاً على مسجله فارغاس

شغلت رسالة من فلورينتينو بيريث، رئيس نادي ريال مدريد، إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي يشكو فيها التحكيم، بعد خسارة مثيرة للجدل، ضدّ إسبانيول.
وطالبت الأندية طالبت بمعاقبة بيريث، وهاجم رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس، الرئيس المدريدي قائلًا إنّه آخر من يحقّ له الكلام عن الفساد، وطبعا نفت لجنة الحكّام الاتهامات الموجّهة إليها بردّ شديد اللهجة.
ويقول بيريث، ما يشاء ويتحدّى من يشاء، وقد وقف في وجه الاتحاد الأوروبي ونال شرعيّة لفكرة السوبر ليغ، كما فتح "القرش" الآن حرباً مع حكّام لا ليغا.
قد لا يكون صحيحا قوله إنّ الحكام منعوا ناديه من المنافسة، وهو الفائز بلقب الدوري الموسم الماضي ومتصدّر جدول الترتيب في الموسم الحالي، وقد تكون الأخطاء التحكيميّة التي أضرّت بفريقه في الأمس القريب قد أفادته في وقت سابق.
لكنّ الأكيد أنّ التحكيم في إسبانيا سيّئ، وليس على ريال مدريد فقط، الذي يشكو من نتيجة مباراته ضدّ إسبانيول وتشكّك جماهيره بركلة الجزاء التي منحت لأتلتيكو مدريد يوم السبت في الديربي الذي انتهى بالتعادل، بل أيضا على الغريم برشلونة، ومثلهما باقي أندية الدوري الإسباني.
فقد أشار حساب "ارشيو فار" المتخصّص في حالات فيديو الحكم المساعد، والحالات المثيرة للجدل، أنّ في هدف اشبيلية في مرمى برشلونة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد وانتهت بنتيجة (4-1) للنادي الكاتالوني، كان تسللاً على مسجله فارغاس.
وأكد الحساب أن "حكم الفار" رسم الخطوط بشكلٍ خاطئ، وأضاف أنّ هدف برشلونة الملغى ضدّ ريال سويسداد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري والذي سجّله ؤوبرت ليفاندوفسكي كان صحيحاً، وتم حينها رسم الخطوط بشكل خاطئ، ليُمنى فريقه يومها بخسارة بهدف نظيف.
أما المثير للجدل أكثر، فهو أنّ "حكم الفار" في كلا المباراتين كان ديل سيرو جراندي، والسؤال الأبرز الذي يطرح هنا يدور حول ما إذا كان ما يحصل من أخطاء في الدوري الإسباني هو نتيجة "فساد" أو "سوء مستوى الحكّام" أو "أخطاء بشريّة عاديّة".






كارثة التحكيم في إسبانيا تُطّل من جديد وبقوة ..

رياضة

كرة القدم

فلورينتينو بيريث

ريال مدريد

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق

اقرأ ايضا في كرة القدم

شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق
03:35

شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق

شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق

03:35

شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق

شوهد أحد مشجعي فنربهشة وهو يركض بجانب حافلة الفريق

إلغاء مباراة في تركيا بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل
03:33

إلغاء مباراة في تركيا بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

تم إلغاء مباراة غلطة سراي ضدّ أضنة ديمير سبور في الدوري التركي

03:33

إلغاء مباراة في تركيا بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

تم إلغاء مباراة غلطة سراي ضدّ أضنة ديمير سبور في الدوري التركي

قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من "الأكثر ضجيجاً" إلى "المكتبة" !!
2025-02-09

قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من "الأكثر ضجيجاً" إلى "المكتبة" !!

تم تصنيف أجواء كل ملعب في الدرجات الأربعة الأولى من كرة القدم الإنجليزية

2025-02-09

قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من "الأكثر ضجيجاً" إلى "المكتبة" !!

تم تصنيف أجواء كل ملعب في الدرجات الأربعة الأولى من كرة القدم الإنجليزية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025