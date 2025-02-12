فيديو - مشجعو السيتي لفيني: توقف عن البكاء من قلبك !!

” توقف عن البكاء من كل قلبك “



— بنر جمهور مانشستر سيتي لرودري امام اعين فينيسيوس🥶pic.twitter.com/3nI0g4IzeU — EPL World (@EPLworld) February 11, 2025

حمل عدد من المشجعين الموجودين في المدرج الجنوبي لملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لافتة كُتب عليها "توقف عن البكاء من قلبك"، مصحوبة بصورة لنجمهم الاسباني رودري، وهو يقبّل الكرة الذهبية.و"توقف عن البكاء من قلبك" هي واحدة من أغاني فرقة الواحة، وترتبط ارتباطا وثيقا بمانشستر سيتي، ولكن استعمالها كان إشارة واضحة إلى لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي خسر سباق الكرة الذهبية، وتغيّب مع ناديه آنذاك عن الحفل.فاجأت اللافتة التي روجت لها مجموعة من مشجعي "البلوز" تحت اسم "Weare1894" رودري الذي كان في المدرجات لمشاهدة زملائه في الفريق، فلم يتردد في إخراج هاتفه المحمول لتصوير المشهد المثير للجدل.وتغلب ريال مدريد على مضيفه مانشسترسيتي (3-2) في الوقت القاتل من المباراة ضمن ذهاب مُلحق التأهل الى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الاياب في مدريد يوم الاربعاء المقبل.