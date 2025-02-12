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فيديو - فاز (22-0) بينها 10 أهداف للاعب واحد

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فيديو - فاز (22-0) بينها 10 أهداف للاعب واحد
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كرة القدم

2025-02-12 | 00:58
فيديو - فاز (22-0) بينها 10 أهداف للاعب واحد

سجل منتخب الولايات المتحدة الأميركية حدثاً تاريخياً

سجل منتخب الولايات المتحدة الأميركية حدثاً تاريخياً في مباراة ضمن تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم تحت 17 عاماً، حيث هزّ شباك المنافس منتخب "فيرجن آيلاند (الجزر العذراء)" الأميركية بنتيجة خيالية (22-0).
وكان تشيس آدامز، مهاجم فريق كولومبوس الاحتياطي، هداف المباراة برصيد 10 أهداف، ما وضعه تلقائيا كأفضل هداف في البطولة.
وجعل ذلك من آدامز ثاني لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في مباراة رسمية واحدة، متجاوزا النرويجي ايرلينج هالاند، ولا يتفوق عليه سوى آرشي طومسون، الذي تمكن من تسجيل 13 هدفا في فوز أستراليا (31-0) على ساموا، وهو أكبر فوز في تاريخ المنتخبات الوطنية.



فيديو - فاز (22-0) بينها 10 أهداف للاعب واحد

رياضة

كرة القدم

تشيس آدامز

ايرلينج هالاند

آرشي طومسون

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