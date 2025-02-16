الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - أيتانا تفاجيء شابة مُصابة بالسرطان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - أيتانا تفاجيء شابة مُصابة بالسرطان
A-
A+

كرة القدم

2025-02-16 | 04:37
فيديو - أيتانا تفاجيء شابة مُصابة بالسرطان

أطلق نادي برشلونة مشروع "Pulseras Azulgranas"

أطلق نادي برشلونة أمس السبت مشروع "Pulseras Azulgranas" للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة سرطان الأطفال.
وأعدّ برشلونة أساور تشبه أربطة أحذية لاعبي كرة القدم، وتهدف إلى "تحسين رفاهية الأطفال والمراهقين أثناء إقامتهم في المستشفى"، وبات بالامكان شراؤها من المتاجر الرسمية للنادي.
وللترويج للمشروع، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، قام برشلونة بنشر مقطع فيديو حيث تفاجئ نجمته أيتانا بونماتي الفتاة إيليا، البالغة 15 عاماً، والتي تعاني من سرطان الغدد الليمفاوية (هودجكين).
قامتا معاً بجولة في ملعب يوهان كرويف، وتحادثتا عن هواياتهما وأعطتها نجمة برشلونة قميصا عليه اسمها ورقمها وقالت إيليا "أيتانا تفعل كل شيء بشكل رائع، وقد التقطت صورة معنا، وأعتقد أنها شخص جيد جدا".
وردّت نجمة برشلونة "شيء ممتع للغاية في عملي هو أنني أستطيع مساعدة الناس، أعتقد أن لدينا قوة خاصة تجعلنا نساعد الآخرين .. إنه شيء ممتع للغاية، حتى أكثر من لعب كرة القدم، لأنني سأتوقف غدا عن لعبها .. الشيء الأكثر أهمية هو ما نحققه كنساء، كمجتمع، كنماذج يحتذى بها".


فيديو - أيتانا تفاجيء شابة مُصابة بالسرطان

رياضة

كرة القدم

برشلونة

أيتانا بونماتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جرحى في مواجهة فياريال وفالنسيا في الدوري الاسباني
فيديو - الهدف الأكثر غرابة في تاريخ كرة القدم

اقرأ ايضا في كرة القدم

محمود الخطيب يُقلق محبّي الأهلي المصري
04:40

محمود الخطيب يُقلق محبّي الأهلي المصري

أعلن رئيس النادي الأهلي قراره بالابتعاد بشكل مؤقت

04:40

محمود الخطيب يُقلق محبّي الأهلي المصري

أعلن رئيس النادي الأهلي قراره بالابتعاد بشكل مؤقت

جرحى في مواجهة فياريال وفالنسيا في الدوري الاسباني
04:39

جرحى في مواجهة فياريال وفالنسيا في الدوري الاسباني

تعرض اثنان من مشجعي فياريال الى الهجوم

04:39

جرحى في مواجهة فياريال وفالنسيا في الدوري الاسباني

تعرض اثنان من مشجعي فياريال الى الهجوم

فيديو - الهدف الأكثر غرابة في تاريخ كرة القدم
04:36

فيديو - الهدف الأكثر غرابة في تاريخ كرة القدم

هو على الأقل مرشح قوي لهذا اللقب

04:36

فيديو - الهدف الأكثر غرابة في تاريخ كرة القدم

هو على الأقل مرشح قوي لهذا اللقب

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025