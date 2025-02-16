فيديو - أيتانا تفاجيء شابة مُصابة بالسرطان

Aitana Bonmatí made Èlia’s dream come true on International Childhood Cancer Day! 🎗️❤️‍🩹



A special surprise for our biggest Barça fan, part of "Polseres Blaugranes", a project dedicated to make hospital stays more comforting for children facing serious illnesses.@FCBfemeni 🫶 pic.twitter.com/lurpiEHigA — Barça Foundation (@FundacioFCB) February 14, 2025

أطلق نادي برشلونة أمس السبت مشروع "Pulseras Azulgranas" للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة سرطان الأطفال.وأعدّ برشلونة أساور تشبه أربطة أحذية لاعبي كرة القدم، وتهدف إلى "تحسين رفاهية الأطفال والمراهقين أثناء إقامتهم في المستشفى"، وبات بالامكان شراؤها من المتاجر الرسمية للنادي.وللترويج للمشروع، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، قام برشلونة بنشر مقطع فيديو حيث تفاجئ نجمته أيتانا بونماتي الفتاة إيليا، البالغة 15 عاماً، والتي تعاني من سرطان الغدد الليمفاوية (هودجكين).قامتا معاً بجولة في ملعب يوهان كرويف، وتحادثتا عن هواياتهما وأعطتها نجمة برشلونة قميصا عليه اسمها ورقمها وقالت إيليا "أيتانا تفعل كل شيء بشكل رائع، وقد التقطت صورة معنا، وأعتقد أنها شخص جيد جدا".وردّت نجمة برشلونة "شيء ممتع للغاية في عملي هو أنني أستطيع مساعدة الناس، أعتقد أن لدينا قوة خاصة تجعلنا نساعد الآخرين .. إنه شيء ممتع للغاية، حتى أكثر من لعب كرة القدم، لأنني سأتوقف غدا عن لعبها .. الشيء الأكثر أهمية هو ما نحققه كنساء، كمجتمع، كنماذج يحتذى بها".