جرحى في مواجهة فياريال وفالنسيا في الدوري الاسباني

تعرض اثنان من مشجعي فياريال الى الهجوم

من خارج السياق، تعرض اثنان من مشجعي فياريال الى الهجوم بالقرب من ملعب لا سيراميكا، بعد انتهاء المباراة ضد فالنسيا الى التعادل (1-1)، ضمن الجولة 24 من الدوري الاسباني.

وتم نقل الشابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، بعد أن ساعدتهما الشرطة التي كانت قد أُجبرت على نقل مجموعة من أنصار فالنسيا من مواقعهم في المُدرّج، قبل ساعة ونصف من المباراة.

ويحتل فياريال المركز الخامس في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 41 نقطة، فيما يعاني فالنسيا هذا الموسم، ويحتل المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، تماماً مثل اسبانيول الذي يستضيف أتليتكو بلباو، أمام ألافيس (22) وفالادوليد (15) الذي يلاعب اشبيلية.









