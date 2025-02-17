بعد حادثة بيلينغهام .. إليكم أسرع طرد في تاريخ كرة القدم

بسبب تلفظه بعبارة غير لائقة تجاه الحكم

مع حادثة الطرد المباشر للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام، خلال مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، بسبب تلفظه بعبارة غير لائقة تجاه الحكم، حيث قال له "اللعنة عليك"، استعادت صحيفة ماركا الإسبانية، حالة مشابهة لأسرع طرد في تاريخ كرة القدم.

وقالت الصحيفة أن هذا الطرد حصل في إحدى مباريات الهواة خلال شهر تشرين الاول - أكتوبر 2000، عندما صرخ أحد اللاعبين بصوت مرتفع أمام الحكم قائلاً "اللعنة عليّ"، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء له بعد مرور ثانيتين فقط من بداية المباراة.

ونفى اللاعب الذي تعرض لغرامة مالية (27 جنيها إسترلينياً) وإيقافه لمدة 35 يوما، أنه كان يقصد شتم الحكم، قائلا "لم أكن أشتمه، كنت أقول شيئا لنفسي فقط، كرة القدم هي لعبة الرجال، واللاعبون يقولون كلمات طوال الوقت".







