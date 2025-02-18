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بنود غريبة جداً في عقد راموس مع مونتيري

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بنود غريبة جداً في عقد راموس مع مونتيري
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كرة القدم

2025-02-18 | 01:03
بنود غريبة جداً في عقد راموس مع مونتيري

انضم راموس الى مونتيري في عقد لعام واحد قابل للتمديد

كشفت تقارير صحفية عن بنود غريبة في عقد المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، البالغ 38 عاماً، مع نادي مونتيري المكسيكي.
وكان راموس انضم الى مونتيري في عقد لعام واحد قابل للتمديد، في صفقة انتقال حر، في تجربة هي الاولى له خارج قارة أوروبا، بعدما لعب لريال مدريد وباريس سان جيرمان وإشبيلية.
وإذا كان الراتب هو الاعلى في الفريق، حيث بلغ خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت الأداء، وخاصة في مباريات فريقه في كأس العالم للأندية، فقد أثارت بعض البنود الدهشة، وأبرزها أنه يتمتع بحرية اختيار المباريات التي يرغب في المشاركة بها.
وتضمن العقد أيضا بند "القيادة الفورية"، حيث يحمل شارة القادة حين مشاركته، ويحصل على نسبة 2% من قيمة قمصان النادي المباعة باسمه ورقمه، وهو 93، وضمان حقوق استخدام صورته بشكل كامل لصالحه الشخصي.
كذلك، تضمن العقد حرية التفاوض مع أي ناد آخر متى شاء دون قيود، وتوفير خدمات أمنية وسكن مميز له ولعائلته بالقرب من مواطنه سيرجيو كاناليس، وسائق خاص على مدار الساعة.



بنود غريبة جداً في عقد راموس مع مونتيري

رياضة

كرة القدم

سيرجيو راموس

مونتيري

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