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لامين يامال يكشف عن مرشّحه للفوز بدوري أبطال أوروبا

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لامين يامال يكشف عن مرشّحه للفوز بدوري أبطال أوروبا
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كرة القدم

2025-02-20 | 01:45
لامين يامال يكشف عن مرشّحه للفوز بدوري أبطال أوروبا

ليفربول هو المرشّح الأوفر حظُّا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

يعتقد لامين يامال، نجم برشلونة، أنّ ليفربول هو المرشّح الأوفر حظُّا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تصدّر رجال المدرب آرني سلوت جدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة.
وكان مشوار "الريدز" مثاليّاً في النسخة المجددة من بطولة النخبة في أوروبا، حيث فاز بسبع من مبارياته الثمانية في الدور الأول، الذي أنهاه ليفربول برصيد 21 نقطة، وجاءت خسارته الوحيدة (2-3) أمام ايندهوفن الهولندي.
وينتظر سلوت وفريقه الآن منافسه التالي في دور الـ16 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، وسيكون مرشحاً بقوة للذهاب بعيداً في البطولة في محاولة لاحراز اللقب.
ويعد نجم برشلونة يامال من بين الذين يرشحون ليفربول لتحقيق نتائج جيدة في البطولة، وهو قال إن فريق سلوت هو الوحيد الذي لديه فرصة أفضل من برشلونة للفوز باللقب.
وعند سؤاله عن فرص برشلونة في التتويج هذا الموسم، قال يامال لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية "الأمر يعتمد علينا، هناك فريق واحد فقط في دوري أبطال أوروبا مرشح أكثر منا وهو ليفربول، لأنه أنهى الدور الاول في المركز الأول، وفي الدوري الإسباني نحن في المركز الأول في الوقت الحالي، لذا فإن كل شيء يعتمد علينا، المطلوب الفوز، الفوز، الفوز، وعندما تفوز تنتقل إلى الدور التالي ويصبح الأمر أسهل وأسهل".
ويعدّ الجناح البالغ من العمر 17 عاماً أحد أكبر المواهب في كرة القدم العالمية، حيث يرشّحه الكثيرون للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل، بعد أن ساعد إسبانيا على الفوز بيورو 2024 الصيف الماضي، وهو يقدّم موسمًا رائعا تحت قيادة المدرب هانسي فليك، بعد أن سجل 11 هدفاً وصنع 12.



لامين يامال يكشف عن مرشّحه للفوز بدوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

ليفربول

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