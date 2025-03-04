كايل ووكر مجدداً .. في ملهى ليلي مع فتاتين

لا يزال يقود أسلوب حياة متفاخر على الرغم من كونه متزوج ولديه أطفال

يبدو أن مدافع إيه سي ميلان، كايل ووكر، لا يزال يقود أسلوب حياة متفاخر إلى حد ما، فعلى الرغم من كونه متزوجا ولديه أطفال، إلا أن الظهير الإنجليزي استمتع بعدة ساعات من المرح بصحبة امرأتين، حسبما كشفت صحيفة ذا صن يوم الاثنين.

فوفقا لوسيلة الإعلام البريطانية، أنفق ووكر، الذي يعاني تعدد العلاقات، والذي تم تهميشه من المنافسة بسبب الإصابة، ما يقرب من 6,500 يورو في الليلة مع الفتاتين، اللتين التقى بهما في بهو الفندق حيث يقيم.

وبعد مشاركة بضع ساعات من الدردشة والشرب، قرر لاعب كرة القدم ورفقتيه الذهاب إلى ملهى "توكفيل 13" الليلي، أحد أكثر النوادي الليلية تميزا في المدينة.

ووفقا للمعلومات المنشورة، دفع اللاعب حوالي 3,000 يورو للوصول إلى واحدة من أكثر مناطق كبار الشخصيات تميزا في النادي، وبمجرد دخوله، طلب زجاجة من شمبانيا دوم بيرينيون، بقيمة 1,450 يورو تقريبا، وأخرى تيكيلا دفع مقابلها ما يزيد قليلا عن 1,900 يورو.

وذكرت الصحيفة "تأكد كايل من أن لديه واحدة من أفضل الطاولات لنفسه وللفتيات، ولم يتراجع في أي وقت، حيث بدا أنه يقضي وقتا رائعا".







