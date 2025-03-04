الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كايل ووكر مجدداً .. في ملهى ليلي مع فتاتين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كايل ووكر مجدداً .. في ملهى ليلي مع فتاتين
A-
A+

كرة القدم

2025-03-04 | 02:18
كايل ووكر مجدداً .. في ملهى ليلي مع فتاتين

لا يزال يقود أسلوب حياة متفاخر على الرغم من كونه متزوج ولديه أطفال

يبدو أن مدافع إيه سي ميلان، كايل ووكر، لا يزال يقود أسلوب حياة متفاخر إلى حد ما، فعلى الرغم من كونه متزوجا ولديه أطفال، إلا أن الظهير الإنجليزي استمتع بعدة ساعات من المرح بصحبة امرأتين، حسبما كشفت صحيفة ذا صن يوم الاثنين.
فوفقا لوسيلة الإعلام البريطانية، أنفق ووكر، الذي يعاني تعدد العلاقات، والذي تم تهميشه من المنافسة بسبب الإصابة، ما يقرب من 6,500 يورو في الليلة مع الفتاتين، اللتين التقى بهما في بهو الفندق حيث يقيم.
وبعد مشاركة بضع ساعات من الدردشة والشرب، قرر لاعب كرة القدم ورفقتيه الذهاب إلى ملهى "توكفيل 13" الليلي، أحد أكثر النوادي الليلية تميزا في المدينة.
ووفقا للمعلومات المنشورة، دفع اللاعب حوالي 3,000 يورو للوصول إلى واحدة من أكثر مناطق كبار الشخصيات تميزا في النادي، وبمجرد دخوله، طلب زجاجة من شمبانيا دوم بيرينيون، بقيمة 1,450 يورو تقريبا، وأخرى تيكيلا دفع مقابلها ما يزيد قليلا عن 1,900 يورو.
وذكرت الصحيفة "تأكد كايل من أن لديه واحدة من أفضل الطاولات لنفسه وللفتيات، ولم يتراجع في أي وقت، حيث بدا أنه يقضي وقتا رائعا".



كايل ووكر مجدداً .. في ملهى ليلي مع فتاتين

رياضة

كرة القدم

ميلان

كايل ووكر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس ريال مدريد يعترف بدفع عمولات غير شرعية
ريال مدريد الأول في "نادي الـ500"

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - كاميرا ترصد جاك جريليش مخموراً خارج حانة
02:21

فيديو - كاميرا ترصد جاك جريليش مخموراً خارج حانة

شوهد جاك جريليش وهو يغادر حانة في نيوكاسل

02:21

فيديو - كاميرا ترصد جاك جريليش مخموراً خارج حانة

شوهد جاك جريليش وهو يغادر حانة في نيوكاسل

فيديو - قصّة الشعر الكثيف لمشجّع لمانشستر يونايتد
02:20

فيديو - قصّة الشعر الكثيف لمشجّع لمانشستر يونايتد

شهد عالم الإنترنت الغريب انتشاراً كبيراً لقنوات المشجعين

02:20

فيديو - قصّة الشعر الكثيف لمشجّع لمانشستر يونايتد

شهد عالم الإنترنت الغريب انتشاراً كبيراً لقنوات المشجعين

رئيس ريال مدريد يعترف بدفع عمولات غير شرعية
02:19

رئيس ريال مدريد يعترف بدفع عمولات غير شرعية

شارك في دفع عمولة قدرها 25 مليون يورو

02:19

رئيس ريال مدريد يعترف بدفع عمولات غير شرعية

شارك في دفع عمولة قدرها 25 مليون يورو

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025