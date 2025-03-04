مفاجأة - نجل تشيزني يُشجع ريال مدريد

أجرى تشيزني مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية لنادي برشلونة

أجرى تشيزني مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية لنادي برشلونة كشف فيها عن حكاية غريبة عن ابنه، حيث اعترف حارس المرمى بأن الصغير كان من مشجعي ريال مدريد، قبل أن ينضم الى برشلونة ، لكنه الآن يتغير ببطء.

وقال "سأخبرك بصراحة .. قبل مجيئه إلى هنا كان يدعم ريال مدريد، كان يجمع البطاقات، وعندما يلعب مع كريستيانو أو مبابي كان سعيدا للغاية، لكنه الآن أكثر سعادة عندما يلعب مع لامين يامال أو نسخة ذهبية من رافينها".

وكشف تشيزني أن ابنه قد التقى بالفعل بزملائه في الفريق، والتقط معهم صورا، واعترف بأنه الآن "على متن الطائرة بالكامل".









