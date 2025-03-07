موت نجل لاعب برازيلي سابق بعد حادث مرعب

في حادث تحطّم سيارة في طريقه إلى أوّل حصّة تدريبيّة له

أعلن عن وفاة لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 19 عاما، دماغيّاً، بعد تورّطه في حادث تحطّم سيارة في طريقه إلى أوّل حصّة تدريبيّة له.

كان بيدرو سيفيرينو في مقعد الراكب الأمامي عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلّها بشاحنة على الطريق السريع، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بإصابة خطيرة في الرأس، وخضع لجراحة المخ والأعصاب.

وكان الإجراء ناجحا، لكن حالته ظلّت حرجة، وأعلن طبيب أنّه مات دماغيا في وقت لاحق من ذلك المساء، ولكن يجب أن يوافق طبيب ثانٍ حتى يتمّ تأكيد الوفاة قانونيّا.

سيفيرينو هو نجل المهاجم السابق لوكاس سيفيرينو، الذي لعب للبرازيل إلى جانب أيقونة برشلونة رونالدينيو، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2000.

وكان لاعب كرة قدم آخر، هو بيدرو كاسترو، البالغ من العمر 18 عاما، في المقعد الخلفي وتم نقله أيضا إلى المستشفى، لكنّه خرج بعد ساعات قليلة من وصوله مصابا بجروح طفيفة.







