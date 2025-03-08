فيديو - تحدي بين لاعبي مانشستر سيتي حول المشروبات الرمضانية

نشر نادي مانشستر سيتي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، فيديو لتحدي اقامه بين لاعبيه الالماني الكاي غوندوغان والهولندي ناثان آكي والنرويجي ايرلينغ هالاند.
ويقوم التحدي على تذوق مشروبات رمضانية وتحديد ماهيتها، وكان غوندوغان الوحيد الذي تمكن من معرفتها جميعاً من دون استثناء.
ويخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة حيث يلاعب مضيفه نوتنغهام فوريست على ملعب سيتي جراوند ضمن الجولة ٢٨ من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل مانشستر سيتي المرتبة الرابعة في الدوري برصيد ٤٧ نقطة، فيما يتقدمه نوتنغهام فوريست بنقطة واحدة في المرتبة الثالثة.