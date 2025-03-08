فيديو - تحدي بين لاعبي مانشستر سيتي حول المشروبات الرمضانية

نادي مانشستر سيتي قام بعمل تحدي بين غوندوغان & هالاند & اكي بالمشروبات الرمضانية



غوندوغان نجح في التعرف على جميعهم😂💙

pic.twitter.com/nOt74c8goV — EPL World (@EPLworld) March 7, 2025

نشر نادي مانشستر سيتي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، فيديو لتحدي اقامه بين لاعبيه الالماني الكاي غوندوغان والهولندي ناثان آكي والنرويجي ايرلينغ هالاند.ويقوم التحدي على تذوق مشروبات رمضانية وتحديد ماهيتها، وكان غوندوغان الوحيد الذي تمكن من معرفتها جميعاً من دون استثناء.ويخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة حيث يلاعب مضيفه نوتنغهام فوريست على ملعب سيتي جراوند ضمن الجولة ٢٨ من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويحتل مانشستر سيتي المرتبة الرابعة في الدوري برصيد ٤٧ نقطة، فيما يتقدمه نوتنغهام فوريست بنقطة واحدة في المرتبة الثالثة.