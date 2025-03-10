فيديو - دزيوبا الهدّاف التاريخي الجديد في روسيا

Нападающий Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола



В матче «Акрона» (Тольятти) против «Крыльев Советов» (Самара) Дзюба забил в ворота самарцев 234-й мяч в своей карьере. Так он превзошёл прошлый рекорд в 233 мяча, поставленный Александром Кержаковым. pic.twitter.com/Q4pF3yuf3N — ЭХО (@echofm_online) March 9, 2025

تربع أرتيوم دزيوبا، مهاجم أكرون، على صدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم الروسية، بعد أن سجل خلال المباراة التي تغلب فيها فريقه على كريليا سوفيتوف بهدفين دون رد، أمس الأحد في الجولة الـ20 من الدوري الروسي.وأحرز المهاجم، البالغ من العمر 36 عاماً، الذي كان من أبرز لاعبي منتخب روسيا في مونديال 2018 هدفه الخامس هذا الموسم، والرقم 234 في مسيرته، ما سمح له بتجاوز المهاجم السابق لنادي زينيت، ألكسندر كيرجاكوف الذي أحرز 233 هدفا.ولعب دزيوبا لأندية سبارتاك وتوم وروستوف وزينيت وأرسنال تولا ولوكوموتيف، وتوج بطلا لروسيا أربع مرات مع نادي زينيت، وحصل على لقب كأس روسيا مرتين وكأس السوبر الروسي أربع مرات، وانضم إلى نادي أكرون في أيلول - سبتمبر 2024.