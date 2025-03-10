الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - دزيوبا الهدّاف التاريخي الجديد في روسيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - دزيوبا الهدّاف التاريخي الجديد في روسيا
A-
A+

كرة القدم

2025-03-10 | 02:29
فيديو - دزيوبا الهدّاف التاريخي الجديد في روسيا

تربع على صدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم الروسية

تربع أرتيوم دزيوبا، مهاجم أكرون، على صدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم الروسية، بعد أن سجل خلال المباراة التي تغلب فيها فريقه على كريليا سوفيتوف بهدفين دون رد، أمس الأحد في الجولة الـ20 من الدوري الروسي.
وأحرز المهاجم، البالغ من العمر 36 عاماً، الذي كان من أبرز لاعبي منتخب روسيا في مونديال 2018 هدفه الخامس هذا الموسم، والرقم 234 في مسيرته، ما سمح له بتجاوز المهاجم السابق لنادي زينيت، ألكسندر كيرجاكوف الذي أحرز 233 هدفا.
ولعب دزيوبا لأندية سبارتاك وتوم وروستوف وزينيت وأرسنال تولا ولوكوموتيف، وتوج بطلا لروسيا أربع مرات مع نادي زينيت، وحصل على لقب كأس روسيا مرتين وكأس السوبر الروسي أربع مرات، وانضم إلى نادي أكرون في أيلول - سبتمبر 2024.


فيديو - دزيوبا الهدّاف التاريخي الجديد في روسيا

رياضة

كرة القدم

أرتيوم دزيوبا

أكرون

زينيت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شاب يسجل هدفاً من 32 متراً ويقود فريقه للفوز
فيديو - جماهير مانشستر يونايتد في مظاهرات غاضبة ضد ملاك النادي

اقرأ ايضا في كرة القدم

نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!
02:51

نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!

تخشى والدة أحد أطفال حارس مرمى ريال مدريد أن تصبح وابنها بلا مأوى

02:51

نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!

تخشى والدة أحد أطفال حارس مرمى ريال مدريد أن تصبح وابنها بلا مأوى

هكذا يتفوق رافينيا على محمد صلاح وكيليان مبابي
02:50

هكذا يتفوق رافينيا على محمد صلاح وكيليان مبابي

ميزة البرازيلي على المصري والفرنسي أنه لم يسجل من ركلات الجزاء

02:50

هكذا يتفوق رافينيا على محمد صلاح وكيليان مبابي

ميزة البرازيلي على المصري والفرنسي أنه لم يسجل من ركلات الجزاء

8 بطاقات حمراء في ديربي بورتو أليغري
02:49

8 بطاقات حمراء في ديربي بورتو أليغري

كان جريميو وإنترناسيونال يتنافسان على أرض الأول

02:49

8 بطاقات حمراء في ديربي بورتو أليغري

كان جريميو وإنترناسيونال يتنافسان على أرض الأول

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025