ألكسندر ميتروفيتش يُنقل إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب

أُمر بالخضوع للراحة التامة بعد معاينته في الساعات الأولى من صباح الأحد

نُقل ألكسندر ميتروفيتش، الذي لعب لفولهام ونيوكاسل، إلى المستشفى بسبب "تسارع في ضربات القلب ناتج عن الإجهاد البدني".

وانتقل ميتروفيتش، 30 عاماً، إلى المملكة العربية السعودية في العام 2023، عندما انضم إلى الهلال، حيث واصل تألقه التهديفي، وسجل 40 هدفًا في موسمه الأول.

ونُقل المهاجم الصربي إلى المستشفى بسبب "تسارع في ضربات القلب الناتج عن الإجهاد البدني"، حيث أُمر بالخضوع للراحة التامة بعد معاينته في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعدما شارك في فوز الهلال على الفيحاء (2-0) يوم الجمعة، قبل أقل من 48 ساعة من الحادث.

وكانت هذه أول مباراة له منذ شهرين، بعد غيابه عن الملاعب بسبب مشكلة في أوتار الركبة، وهو واحد من عدد من النجوم الذين استبدلوا أوروبا بالمملكة، حيث سار اللاعبون على خطى كريستيانو رونالدو المُنتقل اليها بعد كأس العالم 2022.

ويحتلّ الهلال حاليّاً المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بفارق أربع نقاط عن الاتحاد متصدّر الدوري.







