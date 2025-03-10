هكذا يتفوق رافينيا على محمد صلاح وكيليان مبابي

ميزة البرازيلي على المصري والفرنسي أنه لم يسجل من ركلات الجزاء

بات البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني، متفوقاً على النجمين المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وكيليان مبابي هداف ريال مدريد.

واذا كان الثنائي صلاح (32 هدفاً في 41 مباراة) ومبابي (28 هدفاً في 41 مباراة)، يتقدم على مستوى الأهداف على رافينيا، فإن الأخير سجل 25 هدفاً في 40 مواجهة خاضها.

الا ان ميزة البرازيلي على المصري والفرنسي، أنه لم يسجل من ركلات الجزاء، وفي حال إزالتها للثلاثي فإن رافينيا سيتفوق عليهما، ليصبح رصيد صلاح 21 هدفا (11 ركلة جزاء) ورصيد مبابي 23 هدفاً (5 ركلات جزاء).

في المقابل، لم يسجل جناح برشلونة إلا هدف وحيد في الموسم من ركلة جزاء وذلك في الانتصار (5-1) على ريال مايوركا في الدوري، ما يعني أن رصيده هو 24 هدفاً.







