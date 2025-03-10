الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هكذا يتفوق رافينيا على محمد صلاح وكيليان مبابي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هكذا يتفوق رافينيا على محمد صلاح وكيليان مبابي
A-
A+

كرة القدم

2025-03-10 | 02:50
هكذا يتفوق رافينيا على محمد صلاح وكيليان مبابي

ميزة البرازيلي على المصري والفرنسي أنه لم يسجل من ركلات الجزاء

بات البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني، متفوقاً على النجمين المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وكيليان مبابي هداف ريال مدريد.
واذا كان الثنائي صلاح (32 هدفاً في 41 مباراة) ومبابي (28 هدفاً في 41 مباراة)، يتقدم على مستوى الأهداف على رافينيا، فإن الأخير سجل 25 هدفاً في 40 مواجهة خاضها.
الا ان ميزة البرازيلي على المصري والفرنسي، أنه لم يسجل من ركلات الجزاء، وفي حال إزالتها للثلاثي فإن رافينيا سيتفوق عليهما، ليصبح رصيد صلاح 21 هدفا (11 ركلة جزاء) ورصيد مبابي 23 هدفاً (5 ركلات جزاء).
في المقابل، لم يسجل جناح برشلونة إلا هدف وحيد في الموسم من ركلة جزاء وذلك في الانتصار (5-1) على ريال مايوركا في الدوري، ما يعني أن رصيده هو 24 هدفاً.



هكذا يتفوق رافينيا على محمد صلاح وكيليان مبابي

رياضة

كرة القدم

رافينيا

برشلونة

محمد صلاح

ليفربول

كيليان مبابي

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!
8 بطاقات حمراء في ديربي بورتو أليغري

اقرأ ايضا في كرة القدم

نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!
02:51

نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!

تخشى والدة أحد أطفال حارس مرمى ريال مدريد أن تصبح وابنها بلا مأوى

02:51

نجل تيبو كورتوا يعيش حياة الفقر في منزل مهدد بالإخلاء !!

تخشى والدة أحد أطفال حارس مرمى ريال مدريد أن تصبح وابنها بلا مأوى

8 بطاقات حمراء في ديربي بورتو أليغري
02:49

8 بطاقات حمراء في ديربي بورتو أليغري

كان جريميو وإنترناسيونال يتنافسان على أرض الأول

02:49

8 بطاقات حمراء في ديربي بورتو أليغري

كان جريميو وإنترناسيونال يتنافسان على أرض الأول

العجوز رانييري يقود روما إلى ست انتصارات متتالية
02:48

العجوز رانييري يقود روما إلى ست انتصارات متتالية

واصل روما مسيرته المظفرة بقيادة العجوز كلاوديو رانييري

02:48

العجوز رانييري يقود روما إلى ست انتصارات متتالية

واصل روما مسيرته المظفرة بقيادة العجوز كلاوديو رانييري

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025